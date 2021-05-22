Трендова дієта: ендокринолог розповіла, кому підійде фастінг

Інтервальне голодування, фастінг, останнім часом є особливо популярним. Ткож існує список певних продуктів, які можна їсти під час цієї дієти.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Інтервальне, воно ж періодичне голодування, він же фастінг має на увазі прийом їжі в обмежений проміжок часу.
Схеми фастінгу:
Келих вина перед сном: нутриціолог розповіла, чи дійсно це корисно
Починайте поступово (фото: https://pixabay.com)
Якщо ви новачок в цій темі, то не потрібно відразу голодувати по 20 годин.
Перейшли на 3-разове харчування? Почніть з 12-14 годинного утримання від їжі.
Це нескладно і можна практикувати 3-4 рази на тиждень.
ІГ 16 / 8 - більш просунутий рівень і наступний щабель. 1-2 рази на тиждень цілком вітається.
У воду можна додати лимонний сік або сік лайма (тільки їх), кілька часточок апельсина, огірка, ягід, імбиру, м'яти для поліпшення смаку. Але не видавлюйте сік з інших фруктів і не їжте фрукти з води. Також можна додавати в воду винний або яблучний оцет (при відсутності протипоказань з боку шлунково-кишкового тракту). Уникайте неприродних і штучних підсолоджувачів під час голоду.
Допустимо додати 1 чайну ложку вершків, кокосового, вершкового масла або MCT-масла, особливо тим, у кого є проблеми з жовчовідтоком.
Нагадаємо, що лікар розповіла, чим харчуватися, щоб не було гіперпігнемнтаціі.