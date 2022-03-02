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Украинская онлайн-академия приглашает детей присоединиться к занятиям

Автор: Сергей Кулик

Преподаватели образовательного ресурса "Академия А++" выступили с инициативой возобновить учебные занятия для детей.

Об этом сообщается в Instagram

Сообщается, что для учебы понадобится любое устройство с выходом в Интернет. Детям станут доступны все основноые общеобразовательные программы.

"Сегодня в условиях войны в Украине тысячи детей находятся в бомбоубежищах и укрытиях, надеясь поскорее вернуться за школьные парты, услышать добрые голоса учителей и посмеяться вместе с одноклассниками.
Именно поэтому мы запускаем проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в ZOOM. Так малыши будут учиться, отвлекаться, общаться со сверстниками и хоть немного будет чувствовать тот мечтаемый для всех сейчас привычный ритм жизни", - говорится в подписи к посту.

Начало уроков стартует со 2 марта. За актуальным расписанием и ссылками на уроки следите на странице академии!

Ранее мы давали 7 советов, чем занять детей в убежище.

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