Украинская онлайн-академия приглашает детей присоединиться к занятиям

Сообщается, что для учебы понадобится любое устройство с выходом в Интернет. Детям станут доступны все основноые общеобразовательные программы.

"Сегодня в условиях войны в Украине тысячи детей находятся в бомбоубежищах и укрытиях, надеясь поскорее вернуться за школьные парты, услышать добрые голоса учителей и посмеяться вместе с одноклассниками.

Именно поэтому мы запускаем проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в ZOOM. Так малыши будут учиться, отвлекаться, общаться со сверстниками и хоть немного будет чувствовать тот мечтаемый для всех сейчас привычный ритм жизни", - говорится в подписи к посту.

Начало уроков стартует со 2 марта. За актуальным расписанием и ссылками на уроки следите на странице академии!