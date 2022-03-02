Українська онлайн-академія запрошує дітей приєднатися до занять

Повідомляється, що для навчання знадобиться будь-який пристрій з виходом в Інтернет. Дітям стануть доступні всі основноие загальноосвітні програми.

"Сьогодні в умовах війни в Україні тисячі дітей перебувають в бомбосховищах та укриттях, сподіваючись якомога швидше повернутися за шкільні парти, почути добрі голоси вчителів і посміятись разом з однокласниками.

Саме тому ми запускаємо проєкт з онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять в ZOOM. Так малеча навчатиметься, відволікатиметься, спілкуватиметься з однолітками та хоч трохи відчуватиме той омріяний для всіх зараз звичний ритм життя.", - йдеться в підписі до посту.

Початок уроків стартує з 2 березня. За актуальним розкладом і посиланнями на уроки стежте на сторінці Академії!