Вопрос "что надеть" исчезнет: Андре Тан рассказал, как правильно создать базовый гардероб

Базовый гардероб - это основа, в которой не существует "лишних вещей". Это фундамент гардероба, в котором все элементы идеально сочетаются между собой, а на базе каждой отдельно взятой вещи можно выстроить целый комплект.
Об этом украинский дизайнер рассказал в своем Instagram.
Андре также составил список вещей, которые пригодятся в шкафу абсолютно каждой женщины, любого возраста.
"Безусловно, база зависит от образа жизни, особенностей внешности и климата. Я постарался создать список для женщины любого возраста, который перекрывает все дресс-коды. Используйте этот список как основу, но адаптируйте под себя", - посоветовал Тан.
Дизайнер напомнил, что собрать сразу все из этого списка будет сложно, ведь потребуются деньги, время и терпение, но результат вас точно порадует.
"Не жалейте на это ресурсов! Это отличная инвестиция в гардероб. Поверьте, все вещи из этого списка отлично сочетаются друг с другом и вопрос "что надеть" просто исчезнет. Кстати, идеальное соотношение это 70% базовых вещей и 30% трендов в гардеробе", - поделился формулой успеха Андре.
Итак, ниже - коллажи от Андре, что понадобится приобрести.
Костюмы
Верхняя одежда
Футболки
Гольф и платье
Майка и трикотажный гольф
Брюки и джинсы
Шелковое платье, юбка-карандаш
Дополнительный пиджак
Андре Тан советует потратить время и ресурс и создать тот самый базовый гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Андре напомнил, что этот список рассчитан на европейский климат. Также дизайнер советует всегда прислушиваться к себе: вещи должны быть "вашими", не мучайте себя, если вам что-то не нравится или, по вашему мнению, вам не идет. Если вы ненавидите майку, не нужно покупать ее, просто потому, что так написал Тан.
Напомним, Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому - это будет лучшая инвестиция.