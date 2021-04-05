Питання "що вдягнути" зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Андре також склав список речей, які стануть у нагоді в шафі абсолютно кожної жінки будь-якого віку.

"Безумовно, база залежить від способу життя, особливостей зовнішності і клімату. Я постарався створити список для жінки будь-якого віку, який перекриває всі дрес-коди. Використовуйте цей список як основу, але адаптуйте під себе", - порадив Тан.

Дизайнер нагадав, що зібрати відразу всі з цього списку буде складно, адже потрібні гроші, час і терпіння, але результат вас точно порадує.

"Не шкодуйте на це ресурсів! Це відмінна інвестиція в гардероб. Повірте, всі речі з цього списку відмінно поєднуються один з одним і питання "що вдягнути" просто зникне. До речі, це ідеальне співвідношення 70% базових речей і 30% трендів в гардеробі", - поділився формулою успіху Андре.

Отже, нижче - колажі від Андре, що знадобиться придбати.

Костюми

Верхній одяг

Футболки

Гольф і плаття

Майка і трикотажний гольф

Брюки і джинси

Шовкова сукня, спідниця-олівець

Додатковий піджак

Андре Тан радить витратити час і ресурс і створити той самий базовый гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре нагадав, що цей список розрахований на європейський клімат. Також дизайнер радить завжди прислухатися до себе: речі повинні бути "вашими", не мучте себе, якщо вам щось не подобається, або, на вашу думку, вам не личить. Якщо ви ненавидите майку, не потрібно купувати її, просто тому, що так написав Тан.