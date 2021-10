Украинские звезды устроили вечеринку в клубнично-лавандовом эко-парке (фото)

Презентация нового творческого сезона артистов была насыщены сюрпризами.

Автор и композитор Влад Дарвин вживую показал, как пишутся и рождаются песни.

Певица София Егорова презентовала сразу две песни.

Серебряный призер шоу "Танцы со звездами", танцовщик и хореограф Александр Прохоров рассказал о новом этапе творчества и своей главной роли в спектакле "Трактирующие вечное молчание", а также заставил всех танцевать.

Украинские звезды на вечеринке (фото: пресс-служба Master Management 360

Далее на сцену вышел Tancevanskiy с первой песней "Мира зубами" - харизматичный герой, которого придумал хореограф, танцовщик, художественный руководитель театра танца "Форсайт" - Александр Лещенко.

А следующим певец и шоумен Дима Коляденко устроил звездные танцы и спел свою новую песню "Пластинки", собравшую кучу восторженных отзывов.

Напоследок, украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко рассказала о двух собственных социальных проектах "Right To Be a Mother" и "Young Einsteins". Также Вероника проанонсировала, что вскоре от нее будет много новостей, но какие именно - Дидусенко пока держит интригу.

Украинские звезды на вечеринке (фото: пресс-служба Master Management 360