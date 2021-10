Українські зірки влаштували вечірку в полунично-лавандовому еко-парку (фото)

Презентація нового творчого сезону артистів була насичені сюрпризами.

Автор і композитор Влад Дарвін Наживо показав, як пишуться і народжуються пісні.

Співачка Софія Єгорова презентувала відразу дві пісні.

Срібний призер шоу "Танці з зірками", танцівник і хореограф Олександр Прохоров розповів про новий етап творчості і свою головну роль у виставі "Трактуючи вічне мовчання", а також змусив усіх танцювати.

Далі на сцену вийшов Tancevanskiy з першою піснею "Мира зубами" - харизматичний герой, якого придумав хореограф, танцівник, художній керівник театру танцю "Форсайт" - Олександр Лещенко.

А наступним співак і шоумен Діма Коляденко влаштував зіркові танці і заспівав свою нову пісню "Пластинки", що зібрала купу захоплених відгуків.

Наостанок, українська модель та переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко розповіла про два власні соціальні проекти "Right To Be a Mother" та "Young Einsteins". Також Вероніка проанонсувала, що незабаром від неї буде багато новин, але які саме - Дідусенко поки тримає інтригу.

