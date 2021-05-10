Зебра или леопард: стилист рассказала, какие принты в тренде летом 2021

Она привела в пример коллажи с модными сочетаниями принтованной одежды и рассказала, что есть три группы людей. Одни не любят рисунки на одежде в принципе, вторые - крайне сдержанны в сочетаниях принтованных вещей, для третьих преград нет, они сочетают все и со всем. И первые, и вторые, и третьи будут в тренде этим летом.

Так что если вы все еще считаете, что клетка и горох не могут встретиться в одном образе или переживаете, что леопард с питоном "не миксуются", то можете смело экспериментировать.

"По опыту могу сказать, что все люди делятся на 3 группы:

1. Print-free. В их гардеробах не найти ни одного принта, даже платья в цветочек. Они зареклись использовать всю эту пестроту от слова совсем.

2. Один принт - в одни руки. Гороховая блузка с однотонными брюками - их норма. Виктория Бекхэм с вами, девочки!

3. Принтованные максималисты. Им всегда мало одного принта. Им скучно в рамках минимализма и хочется много внимания и акцентов!", - рассказала Зоя.

Она подчеркнула, что очень важно тонко чувствовать грань между "стильно" и "перебор".

"Уверена, в этом вопросе невозможно прийти к единому мнению. Но если вы решили играть с принтами по-крупному, то пусть у вашего образа будет общая идея, история или концепция, понятная не только вам, но и окружающим", - рассказала Панина.

Когда "подружились" принты крупные и принты мелкие.

Сочетание нескольких принтов.

Или питон, или клетка.

Максимально "запринтованные".

Когда принтов много, но они смотрятся гармонично.

Питон плюс зебра тоже модно.

И минимализм, и максимализм, но не забывайте о чувстве меры и стиля (фото: instagram.com/ya_zoya_)