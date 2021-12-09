Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды "Эйфории"

Звезда, которая недавно стала титулованной и самой влиятельной модной иконой, демонстрирует яркие наряды на основе вещей Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Loewe, Miu Miu, Prada и других домов. Эксцентричные и эффектные, они передают свободолюбивый дух героини и ее любовь к перевоплощениям.

В интервью девушка призналась, что через своих персонажей она хочет помочь людям открыться и ощутить поддержку. А в будущем Зендая мечтает стать режиссером.

Зендая в новой съемке (фото: instagram.com/interviewmag)

"У меня не всегда есть план. Я никогда не думала: "Я должна сделать это к этому времени, и я хочу сделать это к тому времени". Я просто хочу делать то, что делает меня счастливой, приносит радость и удовлетворяет меня как творческую личность, как человека.

Так что если однажды моя карьера повернет в другое русло, я позволю себе это сделать. Меня возбуждает мысль о том, чтобы попытаться стать режиссером в будущем. Вот почему я так много на съемках. Когда меня нет в кадре, я тут же пытаюсь учиться. Я обхожу и спрашиваю членов нашей команды: "Что вы делаете сегодня? Вы можете мне это объяснить?", - делится актриса.

Девушка мечтает стать режиссером (фото: instagram.com/interviewmag)

"Надеюсь, что однажды я смогу создать то, что хочу... Например, простую историю любви двух черных девушек. Я не хочу, чтобы она основывалась ни на чем, кроме простой истории о том, как два человека влюбляются друг в друга, и все. Что-то простое и красивое, что оставляет вас счастливым и любящим самого себя".