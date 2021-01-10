4 простых шага: Клопотенко показал, как приготовить ароматную ветчину в духовке (видео)
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко продолжает делиться праздничными рецептами, ведь впереди еще Старый Новый Год, а также Крещение. В этот раз повар решил порадовать украинцев простым рецептом приготовления ветчины в духовке. Помимо того, что рецепт легкий, полезный и вкусный, украинцы могут прилично сэкономить на стоимости блюда по сравнению с вариантом из супермаркета.
Евгений Клопотенко показал рецепт приготовления ветчины в своем YouTube-блоге.
"Блюда из свинины, приготовленные в печи - одна из визитных карточек украинской кухни. Поэтому я решил приготовить очень простую и вкусную ветчину. А чтобы она была более сочной, мы сначала отварим ее, а затем немного запечем, чтобы получить хрустящую корочку", - пишет в подписи к видео кулинар.
Также повар предупредил, что длительность приготовления ветчины по его рецепту составляет до 10,5 часов.
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины ("яблочко");
- 2 звездочки бадьян;
- 3-4 бутона гвоздика;
- 3 шт. лаврового листа;
- 1 ч. л. зерен кориандра;
- 2-3 ч. л. горчица (сладкая);
- ½ ч. л. хлопьев перца Чили;
- 1 л вода;
- 60 г соль;
- по вкусу соль и перец.
Инструкция по приготовлению:
- Подготовьте все ингредиенты для приготовления ветчины - свинину и набор ароматных специй.
- Свинину посолите и поперчите, свяжите кулинарной веревкой, чтобы мясо имело плотную структуру. Если хотите получить более сочную ветчину, и есть время, мясо можно вымочить в солевом растворе в течение 6-8 часов. Просто растворите 60 г соли в 1 литре воды и положите туда связано мясо.
- Отварите подготовлено мясо в воде с добавлением бадьяна, лаврового листа, гвоздики и зерен кориандра. Варить надо на очень маленьком огне полтора-два часа. Отварной кусок мяса достаньте из кастрюли и смажьте сладкой горчицей, посыпьте хлопьями перца чили.
- Запекайте в разогретой паровой печи или духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Подавайте ветчину теплой или холодной, порезав кусочками.
Напомним, что ранее Клопотенко дал рецепт простого и быстрого блюда для большой компании.
Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт венского штруделя, попробуйте его приготовить.