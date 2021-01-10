4 простих кроки: Клопотенко показав, як приготувати ароматну шинку в духовці (відео)

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко продовжує ділитися святковими рецептами, адже попереду ще Старий Новий Рік та Водохреща. Цього разу кухар вирішив порадувати українців простим рецептом приготування шинки в духовці. Крім того, що рецепт легкий, корисний і смачний, українці можуть пристойно заощадити на вартості страви у порівнянні з варіантом із супермаркету.

Євген Клопотенко показав рецепт приготування шинки у своєму YouTube-блозі.

"Страви зі свинини, приготовані в печі - одна з візитних карток української кухні. Тому я вирішив приготувати дуже просту і смачну шинку. А щоб вона була більш соковитою, ми спочатку відваримо її, а потім трохи запечемо, щоб отримати хрустку скоринку", - пише у підписі до відео кулінар.

Також кухар попередив, що тривалість приготування шинки за його рецептом становить до 10,5 годин.

Склад:

1 кг м'якоті свинини ("яблучко");

2 зірочки анісу;

3-4 бутона гвоздики;

3 шт. лаврового листа;

1 ч. л. зерен коріандру;

2-3 ч. л. гірчиці (солодка);

½ ч. л. пластівців перцю Чилі;

1 л вода;

60 г сіль;

до свого смаку сіль і перець.

Інструкція по приготуванню:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування шинки - свинину і набір ароматних спецій. Свинину посоліть і поперчіть, зв'яжіть кулінарною мотузкою, щоб м'ясо мало щільну структуру. Якщо бажаєте отримати більш соковиту шинку, і є час, можна вимочити м'ясо в сольовому розчині протягом 6-8 годин. Просто розчиніть 60 г солі в 1 літрі води та покладіть туди зав'язане м'ясо. Відваріть підготовлене м'ясо у воді з додаванням анісу, лаврового листа, гвоздики й зерен коріандру. Варити треба на дуже маленькому вогні півтори-дві години. Відварений шматок м'яса дістаньте з каструлі та змажте солодкою гірчицею, посипте пластівцями перцю Чілі. Запікайте в розігрітій паровій печі або духовці при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин. Подавайте шинку теплою чи холодною, порізавши шматочками.

Нагадаємо, що раніше Клопотенко дав рецепт простої і швидкої страви для великої компанії.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт віденського штруделя, спробуйте його приготувати.