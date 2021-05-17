6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть

Этот вопрос волнует всех худеющих. Ведь поначалу организму непривычно получать мало калорий и если не подойти к процессу комплексно, то срыв обеспечен. Но есть и хорошая новость: аппетит можно контролировать.
Нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram рассказала, как же умерить аппетит и не мучаться от голода.
Сначала немного теории. Аппетит, то есть желание есть, тесно связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий. По мере переваривания пищи и всасывания продуктов расщепления меняется гормональный фон и состав крови, сигналы насыщения достигают пищевого центра, аппетит снижается
Полноценный сон. Все исследования сходятся в одном, недостаток сна повышает аппетит и снижает уровень гормонов насыщения. Важно нормализовать сон: длительность и время засыпания.
⠀
Борьба со стрессом. Крайне важно - гормон стресса кортизол приводит к заеданию проблем.
⠀
Осознанный прием пищи: без ТВ, телефона, медленно, тщательно пережевывая. Следим за своими ощущениями, чтобы не пропустить момент, когда организм насытился.
⠀
Вода. Часто жажду принимают за чувство голода. Может просто выпить стакан воды?
⠀
Спорт уменьшает активность областей мозга, отвечающих за перекусы.
⠀
Маленькие тарелки и ложки, большие вилки. Психологи заметили, что чем больше тарелка и ложка, тем больше вы съедите, а с большой вилкой все наоборот - размер порции уменьшается на 10%.
⠀
А что по продуктам?
⠀
Белок даёт чувство сытости на длительное время по сравнению с другими нутриентами. К тому же, при похудении мышцы уходят одними из первых, поэтому белок должен составлять 20-30% от рациона.
⠀
Растительная клетчатка. Продукты ее расщепления достигают гипоталамуса, где подавляют чувство голода. Источники: овощи, орехи (хорош миндаль), бобовые (зелёный горошек, стручковая фасоль).
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Твердые перекусы предпочтительнее жидких. Пока жуете, сигналы насыщения достигают мозга, а стимулирование вкусовых рецепторов увеличивает их эффективность.
⠀
Горький шоколад блокирует аппетит, уменьшает тягу к сладкому. Замедляет пищеварение, дольше поддерживая чувство сытости.
К слову, диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше.