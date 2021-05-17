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6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть

Автор: Марина Настевич

Этот вопрос волнует всех худеющих. Ведь поначалу организму непривычно получать мало калорий и если не подойти к процессу комплексно, то срыв обеспечен. Но есть и хорошая новость: аппетит можно контролировать.

Нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram рассказала, как же умерить аппетит и не мучаться от голода.

Сначала немного теории. Аппетит, то есть желание есть, тесно связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий. По мере переваривания пищи и всасывания продуктов расщепления меняется гормональный фон и состав крови, сигналы насыщения достигают пищевого центра, аппетит снижается

Что поможет снизить аппетит:

Полноценный сон. Все исследования сходятся в одном, недостаток сна повышает аппетит и снижает уровень гормонов насыщения. Важно нормализовать сон: длительность и время засыпания.

Борьба со стрессом. Крайне важно - гормон стресса кортизол приводит к заеданию проблем.

Осознанный прием пищи: без ТВ, телефона, медленно, тщательно пережевывая. Следим за своими ощущениями, чтобы не пропустить момент, когда организм насытился.

Вода. Часто жажду принимают за чувство голода. Может просто выпить стакан воды?



Спорт уменьшает активность областей мозга, отвечающих за перекусы.

Маленькие тарелки и ложки, большие вилки. Психологи заметили, что чем больше тарелка и ложка, тем больше вы съедите, а с большой вилкой все наоборот - размер порции уменьшается на 10%.

А что по продуктам?

Белок даёт чувство сытости на длительное время по сравнению с другими нутриентами. К тому же, при похудении мышцы уходят одними из первых, поэтому белок должен составлять 20-30% от рациона.

Растительная клетчатка. Продукты ее расщепления достигают гипоталамуса, где подавляют чувство голода. Источники: овощи, орехи (хорош миндаль), бобовые (зелёный горошек, стручковая фасоль).



Иллюстративное фото (pexels.com)

Твердые перекусы предпочтительнее жидких. Пока жуете, сигналы насыщения достигают мозга, а стимулирование вкусовых рецепторов увеличивает их эффективность.

Горький шоколад блокирует аппетит, уменьшает тягу к сладкому. Замедляет пищеварение, дольше поддерживая чувство сытости.

К слову, диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше.

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