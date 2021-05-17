RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

6 способів, які допоможуть зменшити апетит і схуднути

Автор: Марина Настевич

Це питання хвилює всіх тих, що худнуть. Адже спочатку організму незвично отримувати мало калорій і якщо не підійти до процесу комплексно, то зрив забезпечений. Але є і хороша новина: апетит можна контролювати.

Нутриціолог Світлана Нікітчук у своєму Instagram розповіла, як же стримати апетит і не мучитися від голоду.

Спочатку трохи теорії. Апетит, тобто бажання їсти, тісно пов'язаний з діяльністю харчового центру в гіпоталамусі і корі великих півкуль. У міру перетравлення їжі і всмоктування продуктів розщеплення змінюється гормональний фон і склад крові, сигнали насичення досягають харчового центру, апетит знижується

Що допоможе знизити апетит:

Повноцінний сон. Всі дослідження сходяться в одному, недолік сну підвищує апетит і знижує рівень гормонів насичення. Важливо нормалізувати сон: тривалість і час засипання.

Боротьба зі стресом. Вкрай важливо - гормон стресу кортизол призводить до заїдання проблем.

Усвідомлений прийом їжі: без ТБ, телефону, повільно, ретельно пережовуючи. Стежимо за своїми відчуттями, щоб не пропустити момент, коли організм наситився.

Вода. Часто спрагу приймають за відчуття голоду. Може просто випити склянку води?



Спорт зменшує активність областей мозку, що відповідають за перекушування.

Маленькі тарілки і ложки, великі виделки. Психологи помітили, що чим більше тарілка і ложка, тим більше ви з'їсте, а з великою виделкою все навпаки - розмір порції зменшується на 10%.

А що по продуктам?

Білок дає відчуття ситості на тривалий час в порівнянні з іншими нутрієнтами. До того ж, при схудненні м'язи йдуть одними з перших, тому білок повинен становити 20-30% від раціону.

Рослинна клітковина. Продукти її розщеплення досягають гіпоталамуса, де пригнічують відчуття голоду. Джерела: овочі, горіхи (хороший мигдаль), бобові (зелений горошок, стручкова квасоля).



Ілюстративне фото (pexels.com)

Тверді перекушування краще рідких. Поки жуєте, сигнали насичення досягають мозку, а стимулювання смакових рецепторів збільшує їх ефективність.

Гіркий шоколад блокує апетит, зменшує тягу до солодкого. Уповільнює травлення, довше підтримуючи відчуття ситості.

До слова, дієтолог розкрила несподівану правду про цукрозамінники і сказала, який краще.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України схудненнядієтолог