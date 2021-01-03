60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнии

Любимый тысячами людей напиток - кофе - очень часто оказывается предметом рассуждений и споров. Полезный или вредный? Пить или не пить?
Доктор Татьяна Лакуста расставила все точки над і и рассказала факты и мифы о напитке. За или против? Читайте здесь.
Также Татьяна открыла неизвестные факты о минералах, в частности, о магнии. Она рассказала, как сделать так, чтобы магний усвоился из обычной еды и почему у некоторых наблюдается его нехватка в организме.
- из-за нерационального питания, алкоголя (до 80% людей, которые дружат с вином и другими напитками, страдают от дефицита магния), кофе (хлорогеновая кислота связывает минералы),
- из-за употребления препаратов, снижающих кислотность (омепразол), оральных контрацептивов, мочегонных, антибиотиков (ципрофлоксацин).
Раньше Татьяна Лакуста призналась, что хроническая усталость, которой страдают многие жители больших городов и трудоголики, - это вовсе не норма.
"Вместо перерыва на 15 минут в работе - выпивают чашку кофе, вместо одного дня отдыха без обязанностей - закручивают еще больше гайки, потому что есть слово "надо". А хвастаться тем, что НЕ был в отпуске уже несколько лет?", - это опасно для здоровья, считает Лакуста.
Чтобы избежать хронического переутомления, нужно позволять себе "хочу", а не только нагружать "надо".
"Хроническая усталость разъедает, превращает в ипохондрика, дает озлобленность и бесчувственность", - подытожила Лакуста, дав больше рекомендаций, как этого избежать.