60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнии

Любимый тысячами людей напиток - кофе - очень часто оказывается предметом рассуждений и споров. Полезный или вредный? Пить или не пить?

Доктор Татьяна Лакуста расставила все точки над і и рассказала факты и мифы о напитке. За или против? Читайте здесь.

Также Татьяна открыла неизвестные факты о минералах, в частности, о магнии. Она рассказала, как сделать так, чтобы магний усвоился из обычной еды и почему у некоторых наблюдается его нехватка в организме.

"60% людей недополучают постоянно магний:

- из-за нерационального питания, алкоголя (до 80% людей, которые дружат с вином и другими напитками, страдают от дефицита магния), кофе (хлорогеновая кислота связывает минералы),

- из-за употребления препаратов, снижающих кислотность (омепразол), оральных контрацептивов, мочегонных, антибиотиков (ципрофлоксацин).

Увеличить усвоение магния из еды может употребление его вместе с источниками среднецепочечных жирных кислот (кокосовое масло, кокос). Отличное блюдо, к примеру, тушеный шпинат в кокосовых сливках.

употребление его вместе с источниками среднецепочечных жирных кислот (кокосовое масло, кокос). Отличное блюдо, к примеру, тушеный шпинат в кокосовых сливках. Улучшает усвоение магния сладкое (наличие глюкозы в еде), но после увеличивает его расход, так как он нужен для производства инсулина.

но после увеличивает его расход, так как он нужен для производства инсулина. Магний нужен для связывания обеспечения метаболизма витамина Д в печени и почках, при его дефиците будет непросто увеличить уровень витамина Д.

при его дефиците будет непросто увеличить уровень витамина Д. Симптомы дефицита крайне разнообразны, так как магний входит в 80% реакций метаболизма нашего организма. Одни из самых распространенных - подергивание века глаза или судороги в икрах - наблюдали многие", - написала доктор.

Тушеный шпинат стоит есть с кокосовыми сливками (фото:pixabay.com/)

Раньше Татьяна Лакуста призналась, что хроническая усталость, которой страдают многие жители больших городов и трудоголики, - это вовсе не норма.

"Вместо перерыва на 15 минут в работе - выпивают чашку кофе, вместо одного дня отдыха без обязанностей - закручивают еще больше гайки, потому что есть слово "надо". А хвастаться тем, что НЕ был в отпуске уже несколько лет?", - это опасно для здоровья, считает Лакуста.

Чтобы избежать хронического переутомления, нужно позволять себе "хочу", а не только нагружать "надо".

"Хроническая усталость разъедает, превращает в ипохондрика, дает озлобленность и бесчувственность", - подытожила Лакуста, дав больше рекомендаций, как этого избежать.