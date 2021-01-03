60% людей недоотримують його: доктор розповіла невідомі факти про магній

Улюблений тисячами людей напій - кава - дуже часто виявляється предметом міркувань і суперечок. Корисний або шкідливий? Пити чи не пити?
Доктор Тетяна Лакуста розставила всі крапки над і та розповіла факти і міфи про цей напій. За чи проти? Читайте тут.
Також Тетяна відкрила невідомі факти про мінерали, зокрема, про магній. Вона розповіла, як зробити так, щоб магній засвоївся зі звичайної їжі і чому у деякого спостерігається його нестача в організмі.
- через нераціональне харчування, алкоголь (до 80% людей, які дружать з вином та іншими напоями, страждають від дефіциту магнію), кава (хлорогенова кислота зв'язує мінерали),
- через вживання препаратів, що знижують кислотність (омепразол), оральних контрацептивів, сечогінних, антибіотиків (ципрофлоксацин).
Раніше Лакуста Тетяна зізналася, що хронічна втома, якої страждають багато жителів великих міст і трудоголіки, - це зовсім не норма.
"Замість перерви на 15 хвилин в роботі - випивають чашку кави, замість одного дня відпочинку без обов'язків - закручують ще більше гайки, бо є слово "треба". А хвалитися тим, що НЕ був у відпустці вже кілька років?", - це небезпечно для здоров'я, вважає Лакуста.
Щоб уникнути хронічного перевтоми, потрібно дозволяти собі "хочу", а не тільки навантажувати "треба".
"Хронічна втома роз'їдає, перетворює в іпохондрика, дає озлобленість і бездушність", - підсумувала Лакуста, давши більше рекомендацій, як цього уникнути.