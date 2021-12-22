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7 доступных антиоксидантов: нутрициолог назвала продукты, которые чистят организм

Автор: Татьяна Турчаникова

Детоксикация – очень важный процесс, так как благодаря ему обезвреживаются токсичные вещества, попадающие в организм, как внутрь, так и извне.

Хроническая интоксикация доказано является причиной и фоном практически любого заболевания, вызывая нарушения как минимум кислотно-щелочного равновесия.

Интоксикация нарушает ферментные процессы, отвечающие за усвоение и расщепление макро- и микроэлементов пищи, что в свою очередь ведет к синдрому кишечной проницаемости и еще большей интоксикации впоследствии.

В итоге, люди могут получить огромный спектр болезней из-за неправильной работы всех жизненно важных процессов. А вот решить их можно с помощью детокса, который легко провести в домашних условиях.

Для этого есть секретное составляющее детокс-меню – это хлорофилл, который содержится в большом количестве в зеленых овощах, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Цукини (фото: pexels.com)

Хлорофилл – антиоксидант и детоксицирующее средство номер 1!

Виды овощей, которые можно добавить в свой ежедневный рацион:

  • зелень и листья салата – богаты минералами-антиоксидантами.⠀
  • огурец – нейтрализует кислотные соединения.
  • сельдерей – содержит железо, натрий, снижает уровень кортизола.
  • шпинат. Входит в пятерку самых полезных продуктов! В12 и каратиноиды!
  • стручковая фасоль – нормализует уровень сахара в крови, богата магнием и аргинином.
  • цуккини – полезен сырым! Богат фолиевой кислотой.
  • спаржа – содержит вещества полезные для здоровья почек! – фенхель – противомикробный, тонизирующий овощ.
  • артишок – богат инулином.
  • ботва и дикоросы.

Норма на детоксе 1 салат, 1 сок, 1 смузи и 1 зеленый крем-суп (в летнее время).

Раньше врач назвала причины застоя желчи, стоит избегать.

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