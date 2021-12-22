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7 доступних антиоксидантів: нутріціолог назвала продукти, що чистять організм

Автор: Тетяна Турчанікова

Детоксикація – дуже важливий процес, тому що завдяки йому знешкоджуються токсичні речовини, що потрапляють в організм, як усередину, так і ззовні.

Хронічна інтоксикація доведено є причиною та тлом практично будь-якого захворювання, викликаючи порушення як мінімум кислотно-лужної рівноваги.

Інтоксикація порушує ферментні процеси, що відповідають за засвоєння та розщеплення макро- та мікроелементів їжі, що у свою чергу веде до синдрому кишкової проникності та ще більшої інтоксикації згодом.

У результаті, люди можуть отримати величезний спектр хвороб через неправильну роботу всіх життєво важливих процесів. А ось вирішити їх можна за допомогою детоксикації, який легко провести в домашніх умовах.

Для цього є секретна складова детокс-меню – це хлорофіл, який міститься у великій кількості у зелених овочах, розповіла у своєму Instagram нутріціолог Євгенія Хелс.

Цукіні (фото: pexels.com)

Хлорофіл – антиоксидант та детоксикуючий засіб номер 1!

Види овочів, які можна додати до свого щоденного раціону:

  • зелень і листя салату – багаті на мінерали-антиоксиданти.⠀
  • огірок – нейтралізує кислотні сполуки.
  • селера - містить залізо, натрій, знижує рівень кортизолу.
  • шпинат. Входить до п'ятірки найкорисніших продуктів! В12 та каратиноїди!
  • стручкова квасоля – нормалізує рівень цукру в крові, багата магнієм та аргініном.
  • цукіні – корисний сирим! Багатий на фолієву кислоту.
  • спаржа – містить речовини, корисні для здоров'я нирок! – фенхель – протимікробний, тонізуючий овоч.
  • артишок – багатий інуліном.
  • бадилля і дикороси.

Раніше лікарка назвала причини застою жовчі, варто уникати.

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