7 доступних антиоксидантів: нутріціолог назвала продукти, що чистять організм

Детоксикація – дуже важливий процес, тому що завдяки йому знешкоджуються токсичні речовини, що потрапляють в організм, як усередину, так і ззовні.

Хронічна інтоксикація доведено є причиною та тлом практично будь-якого захворювання, викликаючи порушення як мінімум кислотно-лужної рівноваги.

Інтоксикація порушує ферментні процеси, що відповідають за засвоєння та розщеплення макро- та мікроелементів їжі, що у свою чергу веде до синдрому кишкової проникності та ще більшої інтоксикації згодом.