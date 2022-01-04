Ангина без антибиотиков: нутрициолог рассказала, как быстро справиться с болью в горле

Болит горло, но не хочется (или нельзя) пить антибиотики? Оказывается, без них можно легко обойтись!
Самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, дала в своем блоге в Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.
Способ приготовления:
Как принимать:
Если успеть при первых признаках убрать слизеобразующие и воспалительные продукты – за один день будете здоровы.
Натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы.
Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительные ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.
Какой уксус использовать⠀
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