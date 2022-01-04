Ангіна без антибіотиків: нутріціолог розповіла, як швидко впоратися з болем у горлі

Болить у горлі, але не хочеться (або не можна) пити антибіотики? Виявляється, без них легко можна обійтися!
Найдієвіший і найшвидший спосіб впоратися з болем у горлі, навіть при ангіні, дала у своєму блозі в Instagram нутріціолог Вероніка Хуснудтінова.
Спосіб приготування:
Як приймати:
Якщо встигнути за перших ознак прибрати слизеутворюючі та запальні продукти – за день будете здорові.
Натуральна оцтова кислота посилює властивості буряків.
Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками та травними ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій та вірусів.
Раніше тренер розповів, на який день після вечірки можна йти в спортзал.