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Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодость

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 11:05
Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодость Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что можно сделать, чтобы поддержать организм и антиоксидантный уровень, чтобы оставаться молодой и стройной: повысить уровень антиоксидантов, поступающих с едой. А еще - увеличить употребление кофакторов, чтобы организм мог сам производить свои собственные антиоксиданты и ферменты.

Об этом в своем Instagram рассказала специалист по питанию, нутрициолог Надя Андреева.

Также стоит уменьшить вероятность образования свободных радикалов, а это значит - сократить или полностью исключить употребление некачественных окислившихся жиров, трансжиров, пережаренных белковых продуктов, копченой еды и даже косвенное соприкосновение с сигаретным дымом.

Обязательно уменьшить вероятность воспалительных процессов и поддержать систему детоксикации.

Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодостьЯгоды - природные антиоксиданты (фото: pexels.com)

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Список: продукты, которые обладают свойствами антиоксидантов:

  • Витамины.

Витамин А: печень, яйца, некоторые молочные продукты (если вы их переносите).

Витамин С: цитрусы, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.

Витамин Е: орехи, миндаль, подсолнечные семечки.

  • Фитонутриенты (они бывают разных типов и у них разные свойства).

Важно, чтобы рацион включал много растительной пищи, желательно, с кожурой и листьями, потому что эти продукты будут очень богаты витамином С и фитонутриентами.

  • Картеноиды, альфа-каротин: это морковь, желтая тыква, апельсины, мандарины.
  • Бетакаротин: апельсины, темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.

Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодостьПолезные растительные жиры продляют молодость (фото: pexels.com)

Липанин: помидоры.

Лютеин и зеаксантин: зеленые темные овощи листовые, особенно шпинат и кейл.

  • Флавоноиды:

Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, кейл, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (особенно - кожура винограда), темная ягода вишни.

  • Флавонолы, катехины: в зеленом чае и белом чае.

Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, вишня, какао, черные шоколад.

  • Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.
  • Фенолы: кофе, прополис, чернослив, ванилин, имбирь, красный перец.
  • Фитоэстрогены: соя, бобовые, семена, крупы, орехи (имеют свои нюансы).
  • Растительные стеролы: орехи, авокадо, растительные масла.
  • Глюкозинолаты: крестоцветные, рукола.

Раньше нутрициолог рассказала, откуда на самом деле берутся камни в почках.

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