Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодость
Что можно сделать, чтобы поддержать организм и антиоксидантный уровень, чтобы оставаться молодой и стройной: повысить уровень антиоксидантов, поступающих с едой. А еще - увеличить употребление кофакторов, чтобы организм мог сам производить свои собственные антиоксиданты и ферменты.
Об этом в своем Instagram рассказала специалист по питанию, нутрициолог Надя Андреева.
Также стоит уменьшить вероятность образования свободных радикалов, а это значит - сократить или полностью исключить употребление некачественных окислившихся жиров, трансжиров, пережаренных белковых продуктов, копченой еды и даже косвенное соприкосновение с сигаретным дымом.
Обязательно уменьшить вероятность воспалительных процессов и поддержать систему детоксикации.
⠀Ягоды - природные антиоксиданты (фото: pexels.com)
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Список: продукты, которые обладают свойствами антиоксидантов:
- Витамины.
Витамин А: печень, яйца, некоторые молочные продукты (если вы их переносите).
Витамин С: цитрусы, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.
Витамин Е: орехи, миндаль, подсолнечные семечки.
- Фитонутриенты (они бывают разных типов и у них разные свойства).
Важно, чтобы рацион включал много растительной пищи, желательно, с кожурой и листьями, потому что эти продукты будут очень богаты витамином С и фитонутриентами.
- Картеноиды, альфа-каротин: это морковь, желтая тыква, апельсины, мандарины.
- Бетакаротин: апельсины, темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.
Полезные растительные жиры продляют молодость (фото: pexels.com)
Липанин: помидоры.
Лютеин и зеаксантин: зеленые темные овощи листовые, особенно шпинат и кейл.
- Флавоноиды:
Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, кейл, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (особенно - кожура винограда), темная ягода вишни.
- Флавонолы, катехины: в зеленом чае и белом чае.
Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, вишня, какао, черные шоколад.
- Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.
- Фенолы: кофе, прополис, чернослив, ванилин, имбирь, красный перец.
- Фитоэстрогены: соя, бобовые, семена, крупы, орехи (имеют свои нюансы).
- Растительные стеролы: орехи, авокадо, растительные масла.
- Глюкозинолаты: крестоцветные, рукола.
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