Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодость

Что можно сделать, чтобы поддержать организм и антиоксидантный уровень, чтобы оставаться молодой и стройной: повысить уровень антиоксидантов, поступающих с едой. А еще - увеличить употребление кофакторов, чтобы организм мог сам производить свои собственные антиоксиданты и ферменты.

Об этом в своем Instagram рассказала специалист по питанию, нутрициолог Надя Андреева.

Также стоит уменьшить вероятность образования свободных радикалов, а это значит - сократить или полностью исключить употребление некачественных окислившихся жиров, трансжиров, пережаренных белковых продуктов, копченой еды и даже косвенное соприкосновение с сигаретным дымом. Обязательно уменьшить вероятность воспалительных процессов и поддержать систему детоксикации.

⠀ Ягоды - природные антиоксиданты (фото: pexels.com)

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

Список: продукты, которые обладают свойствами антиоксидантов:

Витамины.

Витамин А: печень, яйца, некоторые молочные продукты (если вы их переносите).

Витамин С: цитрусы, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.

Витамин Е: орехи, миндаль, подсолнечные семечки.

Фитонутриенты (они бывают разных типов и у них разные свойства).

Важно, чтобы рацион включал много растительной пищи, желательно, с кожурой и листьями, потому что эти продукты будут очень богаты витамином С и фитонутриентами.

Картеноиды, альфа-каротин: это морковь, желтая тыква, апельсины, мандарины.

это морковь, желтая тыква, апельсины, мандарины. Бетакаротин: апельсины, темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.

Полезные растительные жиры продляют молодость (фото: pexels.com)

Липанин: помидоры.

Лютеин и зеаксантин: зеленые темные овощи листовые, особенно шпинат и кейл.

Флавоноиды:

Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, кейл, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (особенно - кожура винограда), темная ягода вишни.

Флавонолы, катехины: в зеленом чае и белом чае.

Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, вишня, какао, черные шоколад.