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Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодість

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Вівторок 28 вересня 2021 11:05
Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодість Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що можна зробити, щоб підтримати організм і антиоксидантний рівень, щоб залишатися молодою і стрункою: підвищити рівень антиоксидантів, що надходять з їжею. А ще - збільшити вживання кофакторів, щоб організм міг сам виробляти свої власні антиоксиданти і ферменти.

Про це у своєму Instagram розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Надя Андрєєва.

Також варто зменшити ймовірність утворення вільних радикалів, а це значить - скоротити або повністю виключити вживання неякісних окислилися жирів, трансжирів, пересмажених білкових продуктів, копченої їжі і навіть непряме зіткнення з сигаретним димом.

Обов'язково зменшити ймовірність запальних процесів і підтримати систему детоксикації.

Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодістьЯгоди - природні антиоксиданти (фото: pexels.com)

Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

Список: продукти, які мають властивості антиоксидантів:

  • Вітамін.

Вітамін А: печінка, яйця, деякі молочні продукти (якщо ви їх переносите).

Вітамін С: цитруси, ківі, полуниця, брокколі, брюссельська капуста, болгарський перець.

Вітамін Е: горіхи, мигдаль, соняшникове насіння.

  • Фітонутрієнти (вони бувають різних типів і у них різні властивості).

Важливо, щоб раціон включав багато рослинної їжі, бажано, зі шкіркою і листям, тому що ці продукти будуть дуже багаті вітаміном С і фітонутрієнтами.

  • Картеноиды, альфа-каротин: це морква, жовта гарбуз, апельсини, мандарини.
  • Бетакаротин: апельсини, темна зелень, помідори, абрикоси, манго.

Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодістьКорисні рослинні жири продовжують молодість (фото: pexels.com)

Липанин: помідор.

Лютеїн і зеаксантин: зелені темні овочі листові, особливо шпинат і кейл.

  • Флавоноїди:

Кверцетин, мирицетин, коферол: цибуля, кейл, брокколі, яблука, чай, червоне вино, виноград (особливо - шкірка винограду), темна ягода вишні.

  • Флавоноли, катехіни: у зеленому чаї і білому чаї.

Проантоціанідіни: яблука, абрикоси, вишня, какао, чорні шоколад.

  • Флавонони: петрушка, кмин, селера, цитрусові продукти.
  • Фенол: кава, прополіс, чорнослив, ванілін, імбир, червоний перець.
  • Фітоестрогени: соя, бобові, насіння, крупи, горіхи (мають свої нюанси).
  • Рослинні стероли: прорехи, авокадо, рослинні масла.
  • Глюкозинолати: хрестоцвіті, рукола.

Раніше нутриціолог розповіла, звідки насправді беруться камені в нирках.

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