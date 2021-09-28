Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодість
Що можна зробити, щоб підтримати організм і антиоксидантний рівень, щоб залишатися молодою і стрункою: підвищити рівень антиоксидантів, що надходять з їжею. А ще - збільшити вживання кофакторів, щоб організм міг сам виробляти свої власні антиоксиданти і ферменти.
Про це у своєму Instagram розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Надя Андрєєва.
Також варто зменшити ймовірність утворення вільних радикалів, а це значить - скоротити або повністю виключити вживання неякісних окислилися жирів, трансжирів, пересмажених білкових продуктів, копченої їжі і навіть непряме зіткнення з сигаретним димом.
Обов'язково зменшити ймовірність запальних процесів і підтримати систему детоксикації.
⠀Ягоди - природні антиоксиданти (фото: pexels.com)
Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок
Список: продукти, які мають властивості антиоксидантів:
- Вітамін.
Вітамін А: печінка, яйця, деякі молочні продукти (якщо ви їх переносите).
Вітамін С: цитруси, ківі, полуниця, брокколі, брюссельська капуста, болгарський перець.
Вітамін Е: горіхи, мигдаль, соняшникове насіння.
- Фітонутрієнти (вони бувають різних типів і у них різні властивості).
Важливо, щоб раціон включав багато рослинної їжі, бажано, зі шкіркою і листям, тому що ці продукти будуть дуже багаті вітаміном С і фітонутрієнтами.
- Картеноиды, альфа-каротин: це морква, жовта гарбуз, апельсини, мандарини.
- Бетакаротин: апельсини, темна зелень, помідори, абрикоси, манго.
Корисні рослинні жири продовжують молодість (фото: pexels.com)
Липанин: помідор.
Лютеїн і зеаксантин: зелені темні овочі листові, особливо шпинат і кейл.
- Флавоноїди:
Кверцетин, мирицетин, коферол: цибуля, кейл, брокколі, яблука, чай, червоне вино, виноград (особливо - шкірка винограду), темна ягода вишні.
- Флавоноли, катехіни: у зеленому чаї і білому чаї.
Проантоціанідіни: яблука, абрикоси, вишня, какао, чорні шоколад.
- Флавонони: петрушка, кмин, селера, цитрусові продукти.
- Фенол: кава, прополіс, чорнослив, ванілін, імбир, червоний перець.
- Фітоестрогени: соя, бобові, насіння, крупи, горіхи (мають свої нюанси).
- Рослинні стероли: прорехи, авокадо, рослинні масла.
- Глюкозинолати: хрестоцвіті, рукола.
Раніше нутриціолог розповіла, звідки насправді беруться камені в нирках.