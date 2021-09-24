Говорят о дефиците кальция: нутрициолог рассказала, откуда берутся камни в почках

Больше кальция - меньше риска камней в почках (фото: pexels.com)

Так что же это тогда - избыток кальция? Камни в почках значат только то, что кальций интенсивно выводится из организма. Это всегда диагностический признак выведения, потери кальция организмом и развития серьезного дефицита. Кальций в почках всегда эндогенного происхождения - то есть свой, родной, из костей и зубов, который приводит к остеопорозу.