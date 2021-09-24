Говорят о дефиците кальция: нутрициолог рассказала, откуда берутся камни в почках
Как ни парадоксально звучало для многих докторов и пациентов, но камни в почках - это признак дефицита кальция в организме, а также других дефицитов. Но никак не его передозировка.
Об этом в своем Instagram рассказала специалист по питанию, нутрициолог Наталья Нутри.
Больше кальция - меньше риска камней в почках (фото: pexels.com)
- Еще в далеком 1993 г. Гарвардская медицинская школа опубликовала статью под названием "Кальций сокращает риск камней в почках". В ней говорилось, что люди, потребляющие большое количество кальция с пищей, значительно реже страдают камнями в почках.
- Все люди с конкрементами (камнем или / и песком) в почках обязательно имеют сопутствующее заболевание, свидетельствующее о дефицита кальция, - остеопения или остеопороз, разрушение зубов, артрозы, судороги нижних конечностей и т. д.
Так что же это тогда - избыток кальция? Камни в почках значат только то, что кальций интенсивно выводится из организма. Это всегда диагностический признак выведения, потери кальция организмом и развития серьезного дефицита. Кальций в почках всегда эндогенного происхождения - то есть свой, родной, из костей и зубов, который приводит к остеопорозу.
Стоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)
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Камни в почках и ломкость костей - это следствие одного состояния.
- Дело в том, что кальций - жизненно важный элемент, настолько важный, что без него не работает ни одна клетка в нашем организме. Определенный объем кальция постоянно должен циркулировать в кровяном русле.
- Если кальций не поступает из пищи, то остеокласты под воздействием гормонов разрушают костный минеральный матрикс, чтобы вытащить кальций из зубов и костей - и отправить его в кровеносное русло.
- Тут важное значение имеет витамин Д. Вследствие пониженного содержания кальция и дефицита витамина Д происходит активация выработки паратериодного гормона.
- При повышенном уровне этого гормона разрушение костной ткани преобладает над ее образованием, что приводит к нарушению минеральной плотности костной ткани.
- Также повышенный уровень паратериодного гормона стимулирует обратное всасывание кальция в канальцах почечной ткани - и тем самым снижает выведение кальция с мочей. Именно это и приводит к образованию камней в почках.
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