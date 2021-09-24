Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро
С чего стоит начинать свое утро? С хорошего, плотного завтрака, конечно. Но, сразу после пробуждения и до завтрака должен пройти час. И вот этот час очень важен.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.
После подъема я сразу пью воду. В 99 % случаев эти вода с хлорофиллом. Без него не могу. Заканчивается, день-два еще держусь, потом еду и покупаю опять.
Для чего нужен хлорофилл:
- насыщает кровь кислородам
- поднимает гемоглобин
- поднимает иммунитет
- ощелачивает
- выводит токсины
- восстанавливает слизистую желудка
- является пребиотиком, а это корм для полезных бактерий в кишечнике
Утро начинается не с кофе (фото: pexels.com)⠀
Через полчаса после хлорофилла я пью коллаген. На пустой желудок он очень хорошо и быстро усваивается.
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Для чего нужен коллаген в период осенних простуд:
- источник белка, восполняет дефициты в питании
- повышение иммунитета, т. к. белок - строительный материал для всех клеток организма, в том числе, иммунных
- поддержка костей и суставов
- поддержка работы поджелудочной железы
- энергия и работоспособность
- кожа, волосы, ногти тоже получают свою порцию коллагена
От пробуждения до завтрака у нутрициолога проходит примерно час (фото: pexels.com)⠀
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Вот, в принципе, если не углубляться в нутрицевтики, эти две добавки помогут поддержать организм в период осенних простуд.
Свойства коллагена поднимать иммунитет совершено не очевидны на первый взгляд. Но для людей, знакомых с технологией питания и функциями белка в организме, это свойство коллагена не вызывает сомнений.
Хлорофилл, в свою очередь, тоже участвует в производстве иммунных клеток - лизоцима. Этот иммунный белок находится в слюне - и первый встречается с вирусами у нас во рту. Лизоцим синтезируется активнее в щелочной среде. Что для этого надо? Правильно, развести хлорофилл погуще.
И когда по привычке топаете в аптеку, не забывайте, что дома в холодильнике есть два натуральных помощника в борьбе за крепкий иммунитет. Главное, правильно и регулярно их принимать.
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