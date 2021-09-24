ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 09:01
Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

С чего стоит начинать свое утро? С хорошего, плотного завтрака, конечно. Но, сразу после пробуждения и до завтрака должен пройти час. И вот этот час очень важен.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.

После подъема я сразу пью воду. В 99 % случаев эти вода с хлорофиллом. Без него не могу. Заканчивается, день-два еще держусь, потом еду и покупаю опять.

Для чего нужен хлорофилл:

  • насыщает кровь кислородам
  • поднимает гемоглобин
  • поднимает иммунитет
  • ощелачивает
  • выводит токсины
  • восстанавливает слизистую желудка
  • является пребиотиком, а это корм для полезных бактерий в кишечнике

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утроУтро начинается не с кофе (фото: pexels.com)⠀

Через полчаса после хлорофилла я пью коллаген. На пустой желудок он очень хорошо и быстро усваивается.

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Для чего нужен коллаген в период осенних простуд:

  • источник белка, восполняет дефициты в питании
  • повышение иммунитета, т. к. белок - строительный материал для всех клеток организма, в том числе, иммунных
  • поддержка костей и суставов
  • поддержка работы поджелудочной железы
  • энергия и работоспособность
  • кожа, волосы, ногти тоже получают свою порцию коллагена

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

От пробуждения до завтрака у нутрициолога проходит примерно час (фото: pexels.com)⠀

Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

Вот, в принципе, если не углубляться в нутрицевтики, эти две добавки помогут поддержать организм в период осенних простуд.

Свойства коллагена поднимать иммунитет совершено не очевидны на первый взгляд. Но для людей, знакомых с технологией питания и функциями белка в организме, это свойство коллагена не вызывает сомнений.

Хлорофилл, в свою очередь, тоже участвует в производстве иммунных клеток - лизоцима. Этот иммунный белок находится в слюне - и первый встречается с вирусами у нас во рту. Лизоцим синтезируется активнее в щелочной среде. Что для этого надо? Правильно, развести хлорофилл погуще.

И когда по привычке топаете в аптеку, не забывайте, что дома в холодильнике есть два натуральных помощника в борьбе за крепкий иммунитет. Главное, правильно и регулярно их принимать.

Раньше нутрициолог рассказала, как ускорить метаболизм осенью.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию: фото необычного сюрприза
В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию: фото необычного сюрприза