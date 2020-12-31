Без бадов: нутрициолог назвала продукты, богатые нужными организму витаминами и микроэлементами

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала простой способ, как провести диагностику здоровья самостоятельно.
Она предупредила, что самолечение ни к чему и, если вы плохо себя чувствуете, стоит посоветоваться с врачом. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, даже если просто... взглянуть в зеркало на свой язык.
На этот раз в своем микроблоге Надежда рассказала о пользе NAC или АЦЦ (N-Ацетилцистеин).
"Скорее всего, вы слышали об этом препарате, его часто назначают от кашля, но это далеко не основное из его действий. Этот пост не про химию и не для заумных... и не рекомендация закупиться таблетками. Если вам хочется поддержать здоровье и оптимальную работу печени, тогда читайте", - посоветовала Андреева.
Так давайте разберемся, как поддержать выработку глутатиона - основного мастер-антиоксиданта, помимо Nac в виде бада.
Сера. Из растительных источников – это все капустные, чеснок, лук, брокколи, руккола, цветная капуста. Эти овощи эффективно поддерживают печень за счет того, что эффективно влияют на выработку глутатиона.
Витамин С. Мои любимые источники витамина С - это киви, брокколи, болгарский перец.
Селен. Очень часто его количество в продуктах зависит от содержания в почве. Продукты: говядина, курица, коричневый рис, бразильские орехи.
Витамин А - оптимально получать из качественных яиц или печени, так как бета-каротин часто не оптимально переводится в витамин А.
Витамин Е - орехи, семечки, темная зелень.
Витамин В6 - рыба, яйца, печень, овес, фасоль.
Витамин В12 - морепродукты, сардины, яйца, печень.
Куркумин - поддерживает работу печени.
Раньше Надя Андреева рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов. От питания мамы зависит не только ее здоровье, но и здоровье малыша.