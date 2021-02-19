Белковый завтрак и цельная еда: диетолог дала простые и действенные советы для похудения

Доктор Татьяна Лакуста посоветовала есть на завтрак белковую еду, а в течение дня пить много воды. Эти простые советы помогут всем, кто этого хочет, сбросишь лишний вес.
Свою шпаргалку по снижению веса она дала в Instagram.
"Мои мелкие советы по снижению веса:
Белковый завтрак - сытный завтрак с достаточным количеством белка, растительных волокон контролируют ваш аппетит и помогают привести в норму пищевое поведение, не дают заниматься "поиском еды" между приемами пищи. Пример: омлеты с овощами; хумус, жирная рыба с хлебцами и овощной нарезкой.
Не пейте сладкие напитки. Это все, чем балуем себя на перерывах / встречах / от скуки / для настроения фреши, смузи, соки, компоты, лате, какао, йогурты, квасы. Постоянно проводить с чашкой в руке - плохо, вы в буквальном смысле не даете отдохнуть органам ЖКТ от нагрузки, а уровень гликемии в крови постоянно при этом растет.
Меняйте на воду, добавляйте мяту, лимон.
Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
Пейте воду. Для многих она невкусная, не хочется, заменяется на кофе с молоком, чай. От уровня заработанности, недосыпов, стресса мы уже разучились чувствовать жажду, путаем ее с голодом, что может провоцировать ложное желание есть.
Ешьте цельную еду. Простое и плоховыполнимое правило, особенно - среди людей, которые еще не избирательны в питании - их рецепторы всегда хотят более насыщенных вкусов, а их может дать еда с усилителями вкуса и добавочным сахаром.
Уменьшайте понемногу их количество. Выбирайте на 90% простую еду, которую не переработал человек.⠀
Разделите удовольствие / стресс / эмоции и прием пищи. Еда приносит удовольствие - это нормально, так должно быть, но если постоянно компенсировать развлечения, сон, эмоции, стресс едой - то вы всегда вернетесь к исходным позициям.
Сон. Исследования показывают, что плохой сон - один из самых сильных факторов риска ожирения. Нарушения сна связано с 89% увеличения риска ожирения у детей и 55% среди взрослых.
Разберитесь с мотивацией. Спросите себя, зачем вы это все делаете, надолго ли ваш стимул удержит вас в здоровом рационе? Худеть к отпуску, худеть из-за худой подружки-ведьмы, для мужа…⠀
В этих запросах есть все, но не ваша личность. Чаще всего такая слабая мотивация даст вам быстрый эффект "сойти с диеты". Поэтому меняйте образцом жизни, не относитесь к этому, как к временной диете", - посоветовала Татьяна.
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