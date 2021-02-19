Білковий сніданок і цілісна їжа: дієтолог дала прості та дієві поради для схуднення

Доктор Тетяна Лакуста порадила їсти на сніданок білкову їжу, а протягом дня пити багато води. Ці прості поради допоможуть усім, хто того хоче, скинути зайву вагу.
Свою шпаргалку з зниженню ваги вона дала в Instagram.
"Мої маленькі поради по зниженню ваги:
Білковий сніданок - ситний сніданок з достатньою кількістю білка, рослинних волокон контролюють ваш апетит і допомагають привести в норму харчову поведінку, не дають займатися "пошуком їжі" між прийомами їжі. Приклад: омлети з овочами; хумус, жирна риба з хлібцями і овочевий нарізкою.
Не пийте солодкі напої. Це все, чим балуємо себе на перервах / зустрічах / від нудьги / для настрою фреші, смузі, соки, компоти, лате, какао, йогурти, кваси. Постійно проводити з чашкою в руці - погано, ви в буквальному сенсі не даєте відпочити органів ШКТ від навантаження, а рівень глікемії в крові постійно при цьому зростає.
Міняйте на воду, додайте м'яту, лимон.
Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
Пийте воду. Для багатьох вона несмачна, не хочеться, замінюється на каву з молоком, чай. Від рівня запрцьованності, недосипів, стресу ми вже розучилися відчувати спрагу, плутаємо її з голодом, що може провокувати хибне бажання їсти.
Їжте цілісну їжу. Просте правило, особливо - серед людей, які ще не перебірливі у харчуванні - їх рецептори завжди хочуть більше насичених смаків, а їх може дати їжа з підсилювачами смаку і додатковим цукром.
Зменшуйте потроху їх кількість. Вибирайте на 90% просту їжу, яку не переробив осіб.⠀
Розділіть задоволення / стрес / емоції і прийом їжі. Їжа приносить задоволення - це нормально, так повинно бути, але якщо постійно компенсувати розваги, сон, емоції, стрес їжею - то ви завжди повернетеся до вихідних позицій.
Сон. Дослідження показують, що поганий сон - один з найсильніших чинників ризику ожиріння. Порушення сну пов'язано з 89% збільшення ризику ожиріння у дітей і 55% серед дорослих.
Розберіться з мотивацією. Запитайте себе, навіщо ви це все робите, чи надовго ваш стимул утримає вас у здоровому раціоні? Худнути до відпустки, худнути через худобу подружки-відьми, для чоловіка...⠀
У цих запитах є все, але не ваша особистість. Найчастіше така слабка мотивація дасть вам швидкий ефект "зійти з дієти". Тому міняйте стиль життя, не ставитеся до цього, як до тимчасової дієті", - порадила Тетяна.
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