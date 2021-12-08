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Бессимптомный процесс: врач рассказала, как заподозрить преддиабет и не допустить развития

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие пациенты боятся диагноза "Сахарный диабет", но совершенно спокойно относятся к диагнозу "Нарушение толерантности к глюкозе". И зря, ведь это - уже преддиабет.⠀

Преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), нарушенная гликемия натощак и даже инсулинорезистентость - это прелюдия для развития самого настоящего диабета. И самое время взяться за ложку и расхлебывать ту кашу, которую варили в течении многих лет, не дожидаясь точки невозврата.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀⠀

Талия (фото: pexels.com)

"Самое неприятное, так это бессимптомность процесса, у человека ничего не болит, а потому он не задумывается об опасности. Я встречаю это состояние уже с 26 лет, так что не думайте, что это - удел пожилых".⠀

Как заподозрить преддиабет ⠀

  • Лишний вес (иногда вес нормальный)
  • Абдоминальный тип отложения жира
  • Объем талии - больше 80 см для женщин и больше 94 см для мужчин⠀
  • Изменение кожи - черный акантоз (acanthosis nigricans)
  • Гестозный диабет в анамнезе⠀
  • Множественные папилломы на коже и др.⠀

Нужно двигаться (фото: pexels.com)

Что делать, чтобы не допустить развития⠀

  1. Первым делом, обратиться к специалисту по питанию, врачу, сдать анализы (венозная кровь, гликированный гемоглобин, инсулин, дислипидемия).
  2. Убрать причины, приводящие к гиперинсулинизму и инсулинорезистености:⠀
  • лишний вес (а именно - жир с живота)
  • быстрые и не быстрые углеводы (идеальна - кето-диета)
  • малоподвижность⠀
  • гипотиреоз
  • гиперкортизолизм⠀
  • гиперэстрогению
  • дисбактериоз и другие.

Раньшу нутрициолог рассказала, чем особо опасна рыба из непроверенных источников.

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