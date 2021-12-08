Бессимптомный процесс: врач рассказала, как заподозрить преддиабет и не допустить развития

Многие пациенты боятся диагноза "Сахарный диабет", но совершенно спокойно относятся к диагнозу "Нарушение толерантности к глюкозе". И зря, ведь это - уже преддиабет.⠀
Преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), нарушенная гликемия натощак и даже инсулинорезистентость - это прелюдия для развития самого настоящего диабета. И самое время взяться за ложку и расхлебывать ту кашу, которую варили в течении многих лет, не дожидаясь точки невозврата.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀⠀
"Самое неприятное, так это бессимптомность процесса, у человека ничего не болит, а потому он не задумывается об опасности. Я встречаю это состояние уже с 26 лет, так что не думайте, что это - удел пожилых".⠀
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