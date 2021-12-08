Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвитку

Багато пацієнтів бояться діагнозу "цукровий діабет", але абсолютно спокійно ставляться до діагнозу "порушення толерантності до глюкози". І дарма, адже це - вже преддіабет.⠀
Преддіабет, порушення толерантності до глюкози (НТГ), порушена глікемія натщесерце і навіть інсулінорезистентність - це прелюдія для розвитку справжнісінького діабету. І саме час взятися за ложку і розсьорбувати ту кашу, яку варили протягом багатьох років, не чекаючи точки неповернення.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀⠀
"Найнеприємніше, так це безсимптомність процесу, у людини нічого не болить, а тому вона не замислюється про небезпеку. Я зустрічаю цей стан вже з 26 років, тож не думайте, що це - доля літніх".⠀
Раніше нутриціолог розповіла, чим особливо небезпечна риба з неперевірених джерел.