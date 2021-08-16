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Не так уж безобидны: диетолог рассказала, в каких продуктах есть скрытый сахар

Автор: Марина Настевич

Если вы решили отказаться от сладкого и перейти на правильное питание - самое важное внимательно читать этикетки. Потому что часто безобидные с виду продукты оказываются настоящей сахарной бомбой.

Списком продуктов, в которых есть скрытый сахар, диетолог-нутрициолог Мила Микитюк поделилась на своей странице в Instagram.

Соки, нектары и соковые продукты. Мало того, что в них содержится довольно много природного сахара, так производители добавляют сахар еще и для вкуса. В среднем, в соке содержится 9 гр сахара на 100 гр. Это почти 2 чайные ложки.

Цельнозерновой хлеб. Если вы думаете, что цельнозерновой хлеб намного полезнее обычного, то это не так. В 100 гр такого хлеба содержится примерно 4 гр сахара.

Мюсли. Как бы реклама не навязывала нам этот быстрый и "полезный" завтрак, на самом деле количество сахара в нем зашкаливает. В 100 гр простых цельнозерновых хлопьев примерно 10 гр сахара (или 2 чайные ложки). В хлопьях с шоколадом или другими добавками, эта цифра значительно возрастает.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Соусы. Да, даже в несладкие соусы добавляют сахар.
К примеру, в кетчупе содержится 22 гр сахара на 100 гр продукта;
В майонезе 10-15 гр;
В соусе барбекю — 33 гр.

Йогурты. Спросите у худеющих людей, какой они знают полезный перекус и большинство ответит, что йогурт. Но не стоит забывать, что в нем много скрытого сахара. В йогурте с добавками содержится до 7 ложек сахара.

Также сахар содержится в десертах, консервах, полуфабрикатах, обезжиренных продуктах и многом другом.

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова назвала 4 вредные утренние привычки, которые вредят здоровью.

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