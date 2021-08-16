Не такі вже нешкідливі: дієтолог розповіла, в яких продуктах є прихований цукор

Соки, нектари та сокові продукти. Мало того, що в них міститься досить багато природного цукру, так виробники додають цукор ще й для смаку. В середньому, в соку міститься 9 гр цукру на 100 гр. Це майже 2 чайні ложки.



Цільнозерновий хліб. Якщо ви думаєте, що цільнозерновий хліб набагато корисніше звичайного, то це не так. У 100 гр такого хліба міститься приблизно 4 гр цукру.



Мюслі. Як би реклама не нав'язувала нам цей швидкий і "корисний" сніданок, насправді кількість цукру в ньому зашкалює. У 100 гр простих цільнозернових пластівців приблизно 10 гр цукру (або 2 чайні ложки). У пластівцях з шоколадом або іншими добавками, ця цифра значно зростає.





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Соус. Так, навіть в несолодкі соуси додають цукор.

Наприклад, в кетчупі міститься 22 гр цукру на 100 гр продукту;

У майонезі 10-15 гр;

У соусі барбекю - 33 гр.



Йогурт. Запитайте у тих, що худнуть, людей, який вони знають корисний перекус і більшість відповість, що йогурт. Але не варто забувати, що в ньому багато прихованого цукру. У йогурті з добавками міститься до 7 ложок цукру.



Також цукор міститься в десертах, консервах, напівфабрикатах, знежирених продуктах і багато іншого.