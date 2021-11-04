Безопасный природный подсластитель: нутрициолог рассказала, чем лучше заменить сахар

Врачи и нутрициологи советуют максимально сократить в своем рационе сахар. Но что делать, если хочется чего-то сладкого?
Нутрициолог Анна Макарова рассказала в своем Instagram о самом популярном сахзаме натурального происхождения - стевии. Она подсказала, как выбрать стевию, которая не вредит здоровью.
Чем заменить сахар (фото: pexels.com)
Stevia rebaudiana - это кустарник, который растет в Центральной и Южной Америке. Ее листья веками использовались местными жителями в лекарствах и для подслащивания традиционного напитка - мате.
За сладкий вкус ответственны природные компоненты растения - гликозиды стевиола. Наиболее распространенные из них - стевиозид, ребаудиозид А и ребаудиозид С. Стевия в 100-300 раз слаще сахара.
В качестве подсластителя все регулирующие органы мира (более 150 стран) одобрили использование только высокоочищенных стевиол-гликозидов (конкретное название - Stevia rebaudiana Bertoni).
В США цельные листья и неочищенные экстракты стевии не допускаются к использованию в качестве подсластителей.
В общем, установлено, что продукты и напитки, содержащие утвержденные дозировки высокочистых подсластителей на основе экстракта листьев стевии безопасны для всех людей, включая детей, беременных, кормящих, а также для диабетиков.
Раньше нутрициолог дала рецепт полезного десерта для всей семьи, повысит иммунитет.