Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукор

Лікарі і нутриціологи радять максимально скоротити в своєму раціоні цукор. Але що робити, якщо хочеться чогось солодкого?
Нутриціолог Анна Макарова розповіла у своєму Instagram про найпопулярніший сахзам натурального походження - стевію. Вона підказала, як вибрати стевію, яка не шкодить здоров'ю.
Чим замінити цукор (фото: pexels.com)
Stevia rebaudiana - це чагарник, який росте в Центральній і Південній Америці. Її листя століттями використовувалися місцевими жителями в ліках і для підсолоджування традиційного напою - мате.
За солодкий смак відповідальні природні компоненти рослини - глікозиди стевіола. Найбільш поширені з них - стевіозид, ребаудіозид А і ребаудіозид С. Стевія в 100-300 разів солодша за цукор.
В якості підсолоджувача всі регулюючі органи світу (більше 150 країн) схвалили використання тільки високоочищених стевіол-глікозидів (конкретна назва - Stevia rebaudiana Bertoni).
У США цільні листя і неочищені екстракти стевії не допускаються до використання в якості підсолоджувачів.
Загалом, встановлено, що продукти і напої, що містять затверджені дозування високочистих підсолоджувачів на основі екстракту листя стевії безпечні для всіх людей, включаючи дітей, вагітних, годуючих, а також для діабетиків.
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