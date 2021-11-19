Боль в суставах и нервозность: врач назвала неочевидные признаки плохого состояния ЖКТ

ЖКТ должен работать, как швейцарские часы (фото: pexels)

Как понять, что работа ЖКТ нарушена: неочевидные признаки

1. Кожа - это орган детоксикации. Если внутренние механизмы не справляются, вы увидите сигналы на своей коже. Возможно появление сухости, покраснений, изменение цвета лица, пигментации, купероза, акне. Ногти и волосы тоже реагируют на нехватку необходимых питательных элементов: медленно растут, теряют привлекательность.

2. Боль в суставах. Если микробиота ЖКТ страдает из-за нарушения полноценного усвоения макронутриентов (белки, жиры, углеводы), кости и хрящи не получают вещества, необходимые для полноценной работы.

3. Появившаяся вдруг аллергическая реакция на какой-то продукт питания: крапивница, насморк, заложенность носа. Причиной может быть нарушение процессов детоксикации, дисбиозы.

4. Рецидивирующая молочница. Часто мы видим корреляцию между повышением содержания Candida в кишечнике и рецидивами этого неприятного заболевания. Без поддержки микробиома ЖКТ добиться стойкой ремиссии практически невозможно.

5. Анемия как результат нарушения процессов переваривания, всасывания железа и его кофакторов из пищи. Также может быть результатом низкокалорийных и жёстких диет.

6. Повышенная нервозность, всплески негативных эмоций, которые трудно контролировать. Подверженность стрессам может означать, что вам не хватает полезных бактерий в кишечнике.⠀