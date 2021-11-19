Біль у суглобах і нервозність: лікар назвала неочевидні ознаки поганого стану ШКТ

ШКТ повинен працювати, як швейцарський годинник (фото: pexels)

Як зрозуміти, що робота шлунково-кишкового тракту порушена: неочевидні ознаки

1. Шкіра - це орган детоксикації. Якщо внутрішні механізми не справляються, ви побачите сигнали на своїй шкірі. Можлива поява сухості, почервоніння, зміна кольору обличчя, пігментації, куперозу, акне. Нігті і волосся теж реагують на брак необхідних поживних елементів: повільно ростуть, втрачають привабливість.

2. Біль у суглобах. Якщо мікробіота шлунково-кишкового тракту страждає через порушення повноцінного засвоєння макронутрієнтів (білки, жири, вуглеводи), кістки і хрящі не отримують речовини, необхідні для повноцінної роботи.

3. З'явилася раптом алергічна реакція на якийсь продукт харчування: кропив'янка, нежить, закладеність носа. Причиною може бути порушення процесів детоксикації, дисбіози.

4. Рецидивуюча молочниця. Часто ми бачимо кореляцію між підвищенням вмісту Candida в кишечнику і рецидивами цього неприємного захворювання. Без підтримки мікробіома шлунково-кишкового тракту домогтися стійкої ремісії практично неможливо.

5. Анемія як результат порушення процесів перетравлення, всмоктування заліза і його кофакторів з їжі. Також може бути результатом низькокалорійних і жорстких дієт.

6. Підвищена нервозність, сплески негативних емоцій, які важко контролювати. Вплив стресу може означати, що у вас не вистачає корисних бактерій у кишечнику.⠀