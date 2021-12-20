Большой выбор: нутрициолог назвала самые полезные овощи зимой

Овощи зимой? Обязательно, ведь овощи и зелень - неотъемлемая часть здорового и сбалансированного рациона в любое время года! Овощи - это примерно 1/2-1/3 вашей порции в основной прием пищи. Минимум за день - 400-450 г.
Нутрициолог Лора Филиппова предложила в Instagram список полезных и доступных зимой овощей.
Зимой хватает своих вариантов овощей:
белокочанная капуста. Достаточно твердая к зиме, но ее можно тушить и квасить.
а вот из пекинской капусты получится отличный салат.
кольраби. Свежую на терку в салат и вкусно в овощных супах/пюре.
свекла. Можно запекать-отваривать, а можно сырую на терку. Все же знают салат метелка?
морковь. И свежая, и по-корейски, и в овощных соте.
редька белая. В свежем виде на терку отлично.
тыква. Запекаем отдельно: с корицей как десерт (вкусно и полезно добавить 1-2 ч л кунжута) или с маслом, травами и чесноком. Или свежую на терку как часть салата.
грибы!
картофель и батат. Ешьте в запеченном виде или отварном (но батат так не вкусно). Помните, большинство людей добавляют картофель в рацион как гарнир!
мытая зелень в пакетах и микрогрин.
Иллюстративное фото (pexels.com)
морская капуста, водоросли.
черри. Как по мне, из всех помидоров зимой только они вкусные.