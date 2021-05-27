Будьте осторожны: эксперт рассказала об особенностях летнего похудения без вреда для здоровья

Казалось бы – худеть летом проще, чем в холодное время года, когда рука сама тянется за нездоровой, но питательной пищей. Но не все так просто – специфическое летнее меню может вызвать обострение хронических недугов.
Специалист по питанию и Аюрведе Влентина Ивушкина в Instagram раскрыла особенности летнего похудения и поддержания здоровья и пояснила, что может навредить организму.
Заметили, как снижается аппетит в жару? Хорошее время, чтобы скинуть лишнюю слизь – похудеть. Тяжелого, жирного не хочется. Даже к сладкому не так тянет. Но у летнего сезона есть коварная особенность – очень хочется холодного и сырого.
Человек чаще всего худеет (за счет того, что калорийность рациона снижается), но пищеварение ухудшается, и могут обостриться хронические заболевания. А все потому, что избыток сырой пищи сильно охлаждает организм и провоцирует застой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что может произойти?
И т.п. Все это про застой, холод и замедление обменных процессов из-за сырой и холодной пищи. Помните, что даже подогретая сырая пища и вода остаются сырыми!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Потому будьте осторожны:
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