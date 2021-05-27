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Будьте осторожны: эксперт рассказала об особенностях летнего похудения без вреда для здоровья

Автор: Lite

Казалось бы – худеть летом проще, чем в холодное время года, когда рука сама тянется за нездоровой, но питательной пищей. Но не все так просто – специфическое летнее меню может вызвать обострение хронических недугов.

Специалист по питанию и Аюрведе Влентина Ивушкина в Instagram раскрыла особенности летнего похудения и поддержания здоровья и пояснила, что может навредить организму.

Заметили, как снижается аппетит в жару? Хорошее время, чтобы скинуть лишнюю слизь – похудеть. Тяжелого, жирного не хочется. Даже к сладкому не так тянет. Но у летнего сезона есть коварная особенность – очень хочется холодного и сырого.

  • Холодной воды
  • Соков, смузи
  • Холодных фруктов, ягод
  • Холодных сырых овощей, салатов
  • Мороженого, йогуртов и т.п.

Человек чаще всего худеет (за счет того, что калорийность рациона снижается), но пищеварение ухудшается, и могут обостриться хронические заболевания. А все потому, что избыток сырой пищи сильно охлаждает организм и провоцирует застой.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что может произойти?

  • обостряется панкреатит, гастрит, дискинезия…
  • простуда приходит в самый неожиданный момент (иммунитет от сырого просаживается)
  • в носу и горле скапливается слизь
  • молочница обостряется
  • гемоглобин падает
  • снижается функция щитовидной железы
  • месячные приходят с задержкой
  • отеки атакуют
  • целлюлит увеличивается

И т.п. Все это про застой, холод и замедление обменных процессов из-за сырой и холодной пищи. Помните, что даже подогретая сырая пища и вода остаются сырыми!


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потому будьте осторожны:

  • Сырое преимущественно ешьте в обед, когда пищеварительный огонь сильный.
  • Не забывайте пить теплую кипяченую воду (хоть и не хочется, но она отлично утоляет жажду), травяной чай.
  • Хотя бы 1-2 раза в неделю есть бульоны. Если днем жарко, можно утром или вечером.
  • Помимо салатов, ешьте теплые свежеприготовленные блюда из легких овощей и круп.
  • Правильно сочетайте продукты. Так вы и похудеете, и здоровье укрепите.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Елькина рассказала, как прекратить заедать стресс и постоянную усталость.

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