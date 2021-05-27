Будьте обережні: експерт розповіла про особливості літнього схуднення без шкоди для здоров'я

Здавалося б - худнути влітку простіше, ніж в холодну пору року, коли рука сама тягнеться за нездоровою, але поживною їжею. Але не все так просто – специфічне літнє меню може викликати загострення хронічних хвороб.
Спеціаліст з харчування та Аюрведе Влентіна Івушкіна в Instagram розкрила особливості літнього схуднення і підтримки здоров'я і пояснила, що може нашкодити організму.
Помітили, як знижується апетит в спеку? Гарний час, щоб скинути зайвий слиз – схуднути. Важкого, жирного не хочеться. Навіть до солодкого не так тягне. Але у літнього сезону є підступна особливість - дуже хочеться холодного і сирого.
Людина найчастіше худне (за рахунок того, що калорійність раціону знижується), але травлення погіршується, і можуть загостритися хронічні захворювання. А все тому, що надлишок сирої їжі сильно охолоджує організм і провокує застій.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що може статися?
І т.п. Все це про застій, холод і уповільнення обмінних процесів через сиру і холодну їжу. Пам'ятайте, що навіть підігріта сира їжа і вода залишаються сирими!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тому будьте обережні:
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Єлькіна розповіла, як припинити заїдати стрес і постійну втому.