Будьте обережні: експерт розповіла про особливості літнього схуднення без шкоди для здоров'я

Помітили, як знижується апетит в спеку? Гарний час, щоб скинути зайвий слиз – схуднути. Важкого, жирного не хочеться. Навіть до солодкого не так тягне. Але у літнього сезону є підступна особливість - дуже хочеться холодного і сирого.

Холодної води

Соків, смузі

Холодних фруктів, ягід

Холодних сирих овочів, салатів

Морозива, йогуртів і т. п.

Людина найчастіше худне (за рахунок того, що калорійність раціону знижується), але травлення погіршується, і можуть загостритися хронічні захворювання. А все тому, що надлишок сирої їжі сильно охолоджує організм і провокує застій.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що може статися?

загострюється панкреатиту, гастриту, дискінезія…

застуда приходить в найнесподіваніший момент (імунітет від сирого просаджується)

у носі і горлі накопичується слиз

молочниця загострюється

гемоглобін падає

знижується функція щитовидної залози

місячні приходять із затримкою

набряки атакують

целюліт збільшується

І т.п. Все це про застій, холод і уповільнення обмінних процесів через сиру і холодну їжу. Пам'ятайте, що навіть підігріта сира їжа і вода залишаються сирими!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому будьте обережні: