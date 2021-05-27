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Будьте обережні: експерт розповіла про особливості літнього схуднення без шкоди для здоров'я

Автор: Lite

Здавалося б - худнути влітку простіше, ніж в холодну пору року, коли рука сама тягнеться за нездоровою, але поживною їжею. Але не все так просто – специфічне літнє меню може викликати загострення хронічних хвороб.

Спеціаліст з харчування та Аюрведе Влентіна Івушкіна в Instagram розкрила особливості літнього схуднення і підтримки здоров'я і пояснила, що може нашкодити організму.

Помітили, як знижується апетит в спеку? Гарний час, щоб скинути зайвий слиз – схуднути. Важкого, жирного не хочеться. Навіть до солодкого не так тягне. Але у літнього сезону є підступна особливість - дуже хочеться холодного і сирого.

  • Холодної води
  • Соків, смузі
  • Холодних фруктів, ягід
  • Холодних сирих овочів, салатів
  • Морозива, йогуртів і т. п.

Людина найчастіше худне (за рахунок того, що калорійність раціону знижується), але травлення погіршується, і можуть загостритися хронічні захворювання. А все тому, що надлишок сирої їжі сильно охолоджує організм і провокує застій.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що може статися?

  • загострюється панкреатиту, гастриту, дискінезія…
  • застуда приходить в найнесподіваніший момент (імунітет від сирого просаджується)
  • у носі і горлі накопичується слиз
  • молочниця загострюється
  • гемоглобін падає
  • знижується функція щитовидної залози
  • місячні приходять із затримкою
  • набряки атакують
  • целюліт збільшується

І т.п. Все це про застій, холод і уповільнення обмінних процесів через сиру і холодну їжу. Пам'ятайте, що навіть підігріта сира їжа і вода залишаються сирими!


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому будьте обережні:

  • Сире переважно їжте в обід, коли травний вогонь сильний.
  • Не забувайте пити теплу кип'ячену воду (хоч і не хочеться, але вона відмінно втамовує спрагу), трав'яний чай.
  • Хоча б 1-2 рази на тиждень їжте бульйони. Якщо вдень жарко, можна вранці або ввечері.
  • Крім салатів, їжте теплі свіжоприготовані страви з легких овочів і круп.
  • Правильно поєднуйте продукти. Так ви і схуднете, і здоров'я зміцните.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Єлькіна розповіла, як припинити заїдати стрес і постійну втому.

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