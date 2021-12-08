Как будто из бургера убрали булку и оставили только самое главное: Michelle Andrade озвучила рецепт вкуснейшей плескавицы

Плескавица (с ударением на "е") - большая мясная котлета, одно из традиционных блюд черногорской кухни.
Какова она на вкус и как ее готовить, рассказала нам певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" Michelle Andrade, которая пробовала плескавицу во время съемок проекта в Черногории.
"Это рубленное мясо со специями и луком - как будто из бургера убрали булку и оставили только самое главное", - смеется девушка.
Жарят плескавицу на решетке. И подают вместе с сыром каймак - на вкус он похож на масло или сметану.
"Это очень сочное и вкусное блюдо, не похожее на наши котлеты - в них нет хлеба, только мясо! А сырочек придает кисленького и соленого вкуса", - добавляет звезда.
Michelle Andrade (фото: Instagram @mishvirmish)
Попробовать плескавицу можно и без билетов в Черногорию - приготовьте ее самостоятельно!
Для этого вам понадобятся такие ингредиенты:
Плескавица - традиционное блюдо черногорской кухни (фото: "Новый канал")
Нарубите бекон очень мелко и смешайте его с фаршем. Добавьте к мясу полстакана газированной воды, пол ложки сладкой и щепотку острой паприки, посолите, поперчите и вымешивайте на протяжении десяти минут.
Плотно утрамбуйте фарш в миску и залейте его тонким слоем растительного масла. Затем закройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов.
Мелко нарежьте лук и чеснок, накрошите брынзу и замешайте их с фаршем. Добавьте оставшуюся паприку и еще раз вымешайте фарш.
Michelle Andrade готовит плескавицу (фото: "Новый канал")
Слепите широкие, но в меру тонкие котлетки. Каждую смажьте с обеих сторон оливковым маслом и отправляйте на гриль. На плескавице должна образоваться корочка, благодаря которой котлета не развалиться и сохранит внутри соки. Обжарьте с обеих сторон до готовности.
Michelle Andrade приготовила плескавицу (фото: "Новый канал")
Подавайте блюдо с натуральным йогуртом или сметаной. В качестве гарнира отлично подойдут картофель и овощи.
Приятного аппетита!
Michelle Andrade ест плескавицу (фото: "Новый канал")
Ранее Педан поделился рецептом бисквита с шоколадом, который может храниться несколько месяцев.