Наче з бургера прибрали булку і залишили тільки найголовніше: Michelle Andrade озвучила рецепт смачної плескавиці

Що собою являє плескавиця

"Це рубане м'ясо зі спеціями і цибулею - ніби з бургера прибрали булку і залишили тільки найголовніше", - сміється дівчина.

Смажать плескавицю на решітці. І подають разом з сиром каймак - на смак він схожий на масло або сметану.

"Це дуже соковита і смачна страва, не схожа на наші котлети - в них немає хліба, тільки м'ясо! А сирочок надає кисленького і солоного смаку", - додає зірка.

Michelle Andrade (фото: Instagram @mishvirmish)

Спробувати плескавицю можна і без квитків в Чорногорію - приготуйте її самостійно!

Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

яловичий фарш - 350 г

бекон - 150 г

цибуля - 0,5 великої цибулини або 1 невелика

часник - 1-2 зубчики

суха бринза - 50 г

мелена солодка паприка - 1 ст. л.

мелена гостра паприка - 0,5 ст. л.

газована вода - 100 г

рослинна і оливкова олія

густий натуральний йогурт або сметана - за смаком

сіль, перець - за смаком.

Плескавиця - традиційна страва чорногорської кухні (фото: "Новий канал")

Спосіб приготування плескавиці

Нарубайте бекон дуже дрібно і змішайте його з фаршем. Додайте до м'яса півсклянки газованої води, півложки солодкої і щіпку гострої паприки, посоліть, поперчіть і вимішуйте протягом десяти хвилин.

Щільно утрамбуйте фарш в миску і залийте його тонким шаром олії. Потім закрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 6-8 годин.

Дрібно наріжте цибулю і часник, накришіть бринзу і замішайте їх з фаршем. Додайте паприку, що лишилась, і ще раз вимішайте фарш.

Michelle Andrade готує плескавицю (фото: "Новий канал")

Зліпіть широкі, але в міру тонкі котлетки. Кожну змастіть з обох сторін оливковою олією і відправляйте на гриль. На плескавиці повинна утворитися скоринка, завдяки якій котлета не розвалитися і збереже всередині соки. Обсмажте з обох сторін до готовності.

Michelle Andrade приготувала плескавицю (фото: "Новий канал")

Подавайте блюдо з натуральним йогуртом або сметаною. Як гарнір відмінно підійдуть картопля і овочі.

Насолоджуйтеся кулінарним шедевром. Смачного!

Michelle Andrade їсть плескавицю (фото: "Новий канал")