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Быстро поставит на ноги: нутрициолог назвала простое натуральное средство от простуды и гриппа

Автор: Татьяна Турчаникова

При простуде и гриппе все привыкли бежать в аптеку. Но прежде чем закупиться антибиотиками, стоит попробовать натуральное средство, которое полезно и детям, и взрослым - оно быстро поставит на ноги!

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала о полезных свойствах перги.

Перга - переработанная пчелами пыльца, законсервированная в сотах. В состав перги входят уникальные аминокислоты, множество витаминов, микроэлементов, ферменты, углеводы. Это природные витамины.

Переработанная пчелами пыльца, законсервированная в сотах (фото: pexels.com)

Принимать пергу лучше в измельченном виде. Можно добавлять в кашу, творог, кефир, смешивать с медом в пропорции 1:1.

Почему стоит употреблять пергу

  • регулирует перистальтику кишечника,
  • оказывает противомикробное действие и способна даже останавливать рост грибов Candida,
  • регулирует обмен веществ в органах, а также в тканях и стимулирует усвоение всех питательных веществ из пищи,
  • натуральный антибиотик,
  • оказывает помощь в наборе мышечной массы,
  • помогает восстановить функции поджелудочной железы,
  • применяется в области лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой системы таких, как инсульт и инфаркт, пониженное и повышенное давление,
  • позволяет избавиться от головных болей, тяжести в груди, упадка сил,
  • незаменима при заболеваниях нервной, пищеварительной и эндокринной систем,
  • увеличивает гемоглобин и эритроциты при анемии,
  • усиливает защитные свойства организма против гриппа и простуды (особенно зимой и весной),
  • оказывает помощь при бесплодии, стимулирует деятельность половых органов, полезна для зачатия,
  • при беременности - благотворно влияет на развитие ребенка и здоровье матери,

Мед и перга - главные помощники при простуде (фото: pexels.com)

  • помогает при радиоактивном облучении, выпадении волос, переломах, интоксикациях,
  • снимает воспаления,
  • повышает иммунитет,
  • ускоряет метаболизм,
  • восстанавливает энергобаланс,
  • тонизирует и стимулирует мозговое кровообращение,
  • нормализует гормональный фон и баланс эндокринной системы,
  • замедляет процесс старения организма,
  • оказывает антигистаминное действие,
  • используется при лечении воспалений суставов,
  • помогает снизить уровень плохого холестерина,
  • помогает восстановить кровяное давление,
  • помогает заживлять язвы в разных отделах ЖКТ,
  • имеет противодиарейные свойства,
  • в период кормления грудью способствует увеличению количества и улучшению качества молока,
  • оказывает помощь мужским репродуктивным органам: стимулирует потенцию. При приеме увеличивается количество сперматозоидов - и они становятся намного активнее.

Раньше нутрициолог рассказала, чем лучше всего питаться после 40 лет, чтобы сохранить молодость и здоровье.

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