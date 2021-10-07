RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Швидко поставить на ноги: нутриціолог назвала просте натуральний засіб від застуди та грипу

Автор: Тетяна Турчанікова

При застуді і грипі всі звикли бігти в аптеку. Але перш ніж закупитися антибіотиками, варто спробувати натуральний засіб, який є корисним і дітям, і дорослим - він швидко поставить на ноги!

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла про корисні властивості перги.

Перга - перероблений бджолами пилок, законсервований в сотах. До складу перги входять унікальні амінокислоти, безліч вітамінів, мікроелементів, ферменти, вуглеводи. Це природні вітаміни.

Перероблений бджолами пилок, законсервований в сотах (фото: pexels.com)

Приймати пергу краще в подрібненому вигляді. Можна додавати в кашу, сир, кефір, змішувати з медом в пропорції 1:1.

Чому варто вживати пергу

  • регулює перистальтику кишечника,
  • надає протимікробну дію і здатна навіть зупиняти ріст грибів Candida,
  • регулює обмін речовин в органах, а також в тканинах і стимулює засвоєння всіх поживних речовин з їжі,
  • натуральний антибіотик,
  • надає допомогу в наборі м'язової маси,
  • допомагає відновити функції підшлункової залози,
  • застосовується в області лікування багатьох захворювань серцево-судинної системи таких, як інсульт та інфаркт, знижений і підвищений тиск,
  • дозволяє позбутися від головних болів, тяжкості в грудях, занепаду сил,
  • незамінна при захворюваннях нервової, травної та ендокринної систем,
  • збільшує гемоглобін і еритроцити при анемії,
  • підсилює захисні властивості організму проти грипу та застуди (особливо взимку і навесні),
  • надає допомогу при безплідді, стимулює діяльність статевих органів, корисна для зачаття,
  • при вагітності - благотворно впливає на розвиток дитини і здоров'я матері,

Мед і перга - головні помічники при застуді (фото: pexels.com)

  • допомагає при радіоактивному опроміненні, випаданні волосся, переломах, інтоксикаціях,
  • знімає запалення,
  • підвищує імунітет,
  • прискорює метаболізм,
  • відновлює енергобаланс,
  • тонізує і стимулює мозковий кровообіг,
  • нормалізує гормональний фон і баланс ендокринної системи,
  • уповільнює процес старіння організму,
  • чинить антигістамінну дію,
  • використовується при лікуванні запалень суглобів,
  • допомагає знизити рівень поганого холестерину,
  • допомагає відновити кров'яний тиск,
  • допомагає загоювати виразки в різних відділах шлунково-кишкового тракту,
  • має протидіарейні властивості,
  • у період годування груддю сприяє збільшенню кількості і поліпшенню якості молока,
  • надає допомогу чоловічим репродуктивним органам: стимулює потенцію. При прийомі збільшується кількість сперматозоїдів - і вони стають набагато активніше.

Раніше нутриціолог розповіла, чим найкраще харчуватися після 40 років, щоб зберегти молодість і здоров'я.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа