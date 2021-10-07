Швидко поставить на ноги: нутриціолог назвала просте натуральний засіб від застуди та грипу
При застуді і грипі всі звикли бігти в аптеку. Але перш ніж закупитися антибіотиками, варто спробувати натуральний засіб, який є корисним і дітям, і дорослим - він швидко поставить на ноги!
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла про корисні властивості перги.
Перга - перероблений бджолами пилок, законсервований в сотах. До складу перги входять унікальні амінокислоти, безліч вітамінів, мікроелементів, ферменти, вуглеводи. Це природні вітаміни.
Перероблений бджолами пилок, законсервований в сотах (фото: pexels.com)
Приймати пергу краще в подрібненому вигляді. Можна додавати в кашу, сир, кефір, змішувати з медом в пропорції 1:1.
Чому варто вживати пергу
- регулює перистальтику кишечника,
- надає протимікробну дію і здатна навіть зупиняти ріст грибів Candida,
- регулює обмін речовин в органах, а також в тканинах і стимулює засвоєння всіх поживних речовин з їжі,
- натуральний антибіотик,
- надає допомогу в наборі м'язової маси,
- допомагає відновити функції підшлункової залози,
- застосовується в області лікування багатьох захворювань серцево-судинної системи таких, як інсульт та інфаркт, знижений і підвищений тиск,
- дозволяє позбутися від головних болів, тяжкості в грудях, занепаду сил,
- незамінна при захворюваннях нервової, травної та ендокринної систем,
- збільшує гемоглобін і еритроцити при анемії,
- підсилює захисні властивості організму проти грипу та застуди (особливо взимку і навесні),
- надає допомогу при безплідді, стимулює діяльність статевих органів, корисна для зачаття,
- при вагітності - благотворно впливає на розвиток дитини і здоров'я матері,
Мед і перга - головні помічники при застуді (фото: pexels.com)
- допомагає при радіоактивному опроміненні, випаданні волосся, переломах, інтоксикаціях,
- знімає запалення,
- підвищує імунітет,
- прискорює метаболізм,
- відновлює енергобаланс,
- тонізує і стимулює мозковий кровообіг,
- нормалізує гормональний фон і баланс ендокринної системи,
- уповільнює процес старіння організму,
- чинить антигістамінну дію,
- використовується при лікуванні запалень суглобів,
- допомагає знизити рівень поганого холестерину,
- допомагає відновити кров'яний тиск,
- допомагає загоювати виразки в різних відділах шлунково-кишкового тракту,
- має протидіарейні властивості,
- у період годування груддю сприяє збільшенню кількості і поліпшенню якості молока,
- надає допомогу чоловічим репродуктивним органам: стимулює потенцію. При прийомі збільшується кількість сперматозоїдів - і вони стають набагато активніше.