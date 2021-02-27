Быстро работает, но имеет последствия: диетолог раскрыла всю правду о модной кето-диете

Кето-Диета. Казалось, бы, что тут еще говорить. Но вопросы и споры до сих пор не утихают. Поэтому диетолог Альбина Комиссаров решила ответить на часто задаваемые вопросы и раскрыть всю правду об этой системы питания, а также привести все за и против.
Фактами и своими комментариями по теме специалист поделилась на странице в Instagram.
Кетогенная диета(LCHF) - низкоуглеводная, высокожировая диета, где 75% рациона составляют жиры, 20% белки и 5% углеводы.
⠀
Впервые она была создана в 1921 году доктором Уайлдером и использовалась для лечения эпилепсии у детей, в случае, когда медикаментозная терапия была неэффективна.
⠀
Механизм действия такой: при резком ограничении углеводов в ход идет альтернативное топливо - белки и жиры. В результате окисления жиров образуются кетоновые тела, которые и дают нам энергию.
⠀
Чем вызвана такая популярность?
А что еще надо человеку, который хочет снизить вес? Но всегда есть "но".
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала, как сбросить лишние кило без стресса для себя.
Кстати, диетолог Светлана Никитчук раскрыла всю правду о пользе и источниках лецитина.