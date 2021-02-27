Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Кето-Дієта. Здавалося б, що тут ще говорити. Але питання та суперечки до цих пір не вщухають. Тому дієтолог Альбіна Комісарів вирішила відповісти на запитання та розкрити всю правду про цю системи харчування, а також привести всі за і проти.
Фактами і своїми коментарями на тему спеціаліст поділилася на сторінці в Instagram.
Кетогенна дієта(LCHF) - низьковуглеводна, високожирова дієта, де 75% раціону складають жири, 20% білки і 5% вуглеводи.
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Вперше вона була створена в 1921 році доктором Уайлдером і використовувалася для лікування епілепсії у дітей, у разі, коли медикаментозна терапія була неефективна.
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Механізм дії такий: при різке обмеження вуглеводів в хід йде альтернативне паливо - білки і жири. В результаті окислення жирів утворюються кетонові тіла, які і дають нам енергію.
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Чим викликана така популярність?
А що ще треба людині, яка хоче знизити вагу? Але завжди є "але".
Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)
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