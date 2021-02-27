Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Кетогенна дієта(LCHF) - низьковуглеводна, високожирова дієта, де 75% раціону складають жири, 20% білки і 5% вуглеводи.

⠀

Вперше вона була створена в 1921 році доктором Уайлдером і використовувалася для лікування епілепсії у дітей, у разі, коли медикаментозна терапія була неефективна.

⠀

Механізм дії такий: при різке обмеження вуглеводів в хід йде альтернативне паливо - білки і жири. В результаті окислення жирів утворюються кетонові тіла, які і дають нам енергію.

⠀

Чим викликана така популярність?

це ситно і смачно, ваш раціон може включати бекон, авокадо, яйця, вершкове масло щодня

це швидко працює, як і все строго обмежувальні дієти, наприклад, Дюкана, це дає стрімкий результат

А що ще треба людині, яка хоче знизити вагу? Але завжди є "але".

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)