Чистит кишечник и помогает похудеть: нутрициолог назвала всего один продукт

Свекла (фото: pexels.com)

Этот продукт - многими любимая свекла. В составе корнеплода содержится практически весь набор полезных, витаминизированных и минеральных веществ.

Свекла не теряет своих уникальных качеств и при термической обработке, поэтому, когда возникает вопрос: какая свекла полезнее - сырая или вареная - ответ прост: свекла полезна в любом виде!

Полезные свойства вареной свеклы помогают органам пищеварительного тракта работать на должном уровне.

Как свекла помогает похудеть

Свекла известна своим положительным воздействием на работу всей пищеварительной системы, она способствует очищению кишечника от зашлакованности и токсинов, а, соответственно, освобождает организм от вредоносного действия вредных микроорганизмов.

Вареная свекла - идеальна для похудения, так как она является диетическим продуктом. Диетологи советуют включать ее в меню для желающих похудеть, ведь калорийность вареной свеклы составляет всего лишь 50 ккал на 100 гр продукта.

Свекла полезна в любом виде (фото: pexels.com)

Конечно, как и у любого продукта, у вареной свеклы имеются свои противопоказания к употреблению. При острой стадии гастрита, а также при повышенной кислотности желудка вареную свеклу необходимо употреблять с большой осторожностью, так как овощ является кислым, что негативно сказывается на воспаленной слизистой.