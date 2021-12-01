UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чистит кишечник и помогает похудеть: нутрициолог назвала всего один продукт

Автор: Татьяна Турчаникова

"Что есть, чтобы похудеть", - вопрос, на который не устают искать ответ женщины со всего мира и благодаря которому у диетологов всегда будет работа.

Евгения Нутрициолог в своем Instagram посоветовала обратить свое внимание на один-единственный продукт, который и очистит организм, и поможет похудеть.

Свекла (фото: pexels.com)

Этот продукт - многими любимая свекла. В составе корнеплода содержится практически весь набор полезных, витаминизированных и минеральных веществ.

Свекла не теряет своих уникальных качеств и при термической обработке, поэтому, когда возникает вопрос: какая свекла полезнее - сырая или вареная - ответ прост: свекла полезна в любом виде!

Полезные свойства вареной свеклы помогают органам пищеварительного тракта работать на должном уровне.

Как свекла помогает похудеть

  • Свекла известна своим положительным воздействием на работу всей пищеварительной системы, она способствует очищению кишечника от зашлакованности и токсинов, а, соответственно, освобождает организм от вредоносного действия вредных микроорганизмов.
  • Вареная свекла - идеальна для похудения, так как она является диетическим продуктом. Диетологи советуют включать ее в меню для желающих похудеть, ведь калорийность вареной свеклы составляет всего лишь 50 ккал на 100 гр продукта.

Свекла полезна в любом виде (фото: pexels.com)

Конечно, как и у любого продукта, у вареной свеклы имеются свои противопоказания к употреблению. При острой стадии гастрита, а также при повышенной кислотности желудка вареную свеклу необходимо употреблять с большой осторожностью, так как овощ является кислым, что негативно сказывается на воспаленной слизистой.

Раньше врач рассказала, какие симптомы могут говорить гастрите, неожиданные признаки.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда