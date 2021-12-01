Чистить кишечник і допомагає схуднути: нутриціолог назвала всього один продукт

"Що їсти, щоб схуднути", - питання, на яке не втомлюються шукати відповідь жінки з усього світу і завдяки якому у дієтологів завжди буде робота.
Євгенія Нутриціолог у своєму Instagram порадила звернути свою увагу на один-єдиний продукт, який і очистить організм, і допоможе схуднути.
Цей продукт - улюблений багатьма буряк. У складі коренеплоду міститься практично весь набір корисних, вітамінізованих і мінеральних речовин.
Буряк не втрачає своїх унікальних якостей і при термічній обробці, тому, коли виникає питання: який буряк корисніший - сирий або варений - відповідь проста: буряк корисний в будь-якому вигляді!
Корисні властивості вареного буряка допомагають органам травного тракту працювати на належному рівні.
Звичайно, як і у будь-якого продукту, у вареного буряка є свої протипоказання до вживання. При гострій стадії гастриту, а також при підвищеній кислотності шлунка варений буряк необхідно вживати з великою обережністю, бо овоч є кислим, що негативно позначається на запаленої слизової.
Раніше лікар розповіла, які симптоми можуть говорити гастриті, несподівані ознаки.