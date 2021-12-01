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Чистить кишечник і допомагає схуднути: нутриціолог назвала всього один продукт

Автор: Тетяна Турчанікова

"Що їсти, щоб схуднути", - питання, на яке не втомлюються шукати відповідь жінки з усього світу і завдяки якому у дієтологів завжди буде робота.

Євгенія Нутриціолог у своєму Instagram порадила звернути свою увагу на один-єдиний продукт, який і очистить організм, і допоможе схуднути.

Буряк (фото: pexels.com)

Цей продукт - улюблений багатьма буряк. У складі коренеплоду міститься практично весь набір корисних, вітамінізованих і мінеральних речовин.

Буряк не втрачає своїх унікальних якостей і при термічній обробці, тому, коли виникає питання: який буряк корисніший - сирий або варений - відповідь проста: буряк корисний в будь-якому вигляді!

Корисні властивості вареного буряка допомагають органам травного тракту працювати на належному рівні.

Як буряк допомагає схуднути

  • Буряк відомий своїм позитивним впливом на роботу всієї травної системи, сприяє очищенню кишечника від зашлакованості і токсинів, а, відповідно, звільняє організм від шкідливої дії шкідливих мікроорганізмів.
  • Варений буряк - ідеальний для схуднення, є дієтичним продуктом. Калорійність вареного буряка становить всього лише 50 ккал на 100 гр продукту.

Буряк корисний в будь-якому вигляді (фото: pexels.com)

Звичайно, як і у будь-якого продукту, у вареного буряка є свої протипоказання до вживання. При гострій стадії гастриту, а також при підвищеній кислотності шлунка варений буряк необхідно вживати з великою обережністю, бо овоч є кислим, що негативно позначається на запаленої слизової.

Раніше лікар розповіла, які симптоми можуть говорити гастриті, несподівані ознаки.

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