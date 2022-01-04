Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи

Праздники продолжаются – и мы наслаждаемся вкусной едой и напитками, а вот организму может быть совсем не до веселья от салатов с майонезом и рождественских куличей.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить детокс-суп для всей семьи. Такое блюдо поможет организму поскорее восстановиться после нагрузки от оливье и шампанского.
После такого супчика перестает тянуть на вредности, что особенно актуально в период новогодних праздников.
Ингредиенты:
Пора скинуть балласт (фото: pexels.com)
Приготовление:
1. Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, щепотку соли и готовьте, пока лук не станет прозрачным.
2. Цукини, кейл и брокколи нарежьте как удобно (в конце суп будет пюрироваться в блендере). Добавьте их в кастрюлю вместе с водой.
3. Посолите, поперчите и доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь до низко-среднего и оставьте вариться под закрытой крышкой в течение десяти минут или пока брокколи не станет мягкой.
4. Выключите огонь и добавьте мелко рубленный чеснок и имбирь. Накройте крышкой и подождите, пока он слегка остынет. Добавьте в суп петрушку и кинзу и затем пропюрируйте с помощью блендера, чтобы получилась гладкая, кремовая консистенция.
5. Подавая, можно сбрызнуть соком лимона и добавить 1 ч. л. кокосового масла.
Приятного аппетита!
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