Чищення після новорічних салатів: нутріціолог дала рецепт детокс-супу для всієї родини

Свята продовжуються – і ми насолоджуємося смачною їжею та напоями, а от організму може бути зовсім не до веселощів від салатів з майонезом та різдвяних пасок.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати детокс-суп для всієї родини. Така страва допоможе організму якомога швидше відновитися після навантаження від олів'є та шампанського.

Після такого супчика перестає тягнути на шкідливості, що є особливо актуальним у період новорічних свят.