Чищення після новорічних салатів: нутріціолог дала рецепт детокс-супу для всієї родини

Свята продовжуються – і ми насолоджуємося смачною їжею та напоями, а от організму може бути зовсім не до веселощів від салатів з майонезом та різдвяних пасок.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати детокс-суп для всієї родини. Така страва допоможе організму якомога швидше відновитися після навантаження від олів'є та шампанського.
Після такого супчика перестає тягнути на шкідливості, що є особливо актуальним у період новорічних свят.
Інгредієнти:
Настав час скинути баласт (фото: pexels.com)
Приготування:
1. Розтопіть олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, щіпку солі і готуйте, поки цибуля не стане прозорою.
2. Цукіні, кейл і броколі наріжте, як зручно, (наприкінці суп пюрюватиметься в блендері). Додайте їх у каструлю разом із водою.
3. Посолити, поперчити і довести суп до кипіння, потім зменшити вогонь до низько-середнього і залишити варитися під закритою кришкою протягом десяти хвилин або поки брокколі не стане м'якою.
4. Вимкніть вогонь і додайте дрібно рубаний часник та імбир. Накрийте кришкою і зачекайте, поки він трохи охолоне. Додайте в суп петрушку та кінзу і потім пропюруйте за допомогою блендера, щоб вийшла гладка, кремова консистенція.
5. Подаючи, можна збризкати соком лимона і додати 1 ч. л. кокосової олії.
Смачного!
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