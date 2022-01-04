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Чищення після новорічних салатів: нутріціолог дала рецепт детокс-супу для всієї родини

Автор: Тетяна Турчанікова

Свята продовжуються – і ми насолоджуємося смачною їжею та напоями, а от організму може бути зовсім не до веселощів від салатів з майонезом та різдвяних пасок.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати детокс-суп для всієї родини. Така страва допоможе організму якомога швидше відновитися після навантаження від олів'є та шампанського.

Після такого супчика перестає тягнути на шкідливості, що є особливо актуальним у період новорічних свят.

Суп (фото: instagram.com/biotorium)

Детокс-суп: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Олія гхі або авокадо або кокосова – 1 ст.л.,
  • Цибуля, дрібно нарізана – 1 головка,
  • Цукіні великі – 2 шт.
  • Жменя кейлу (тільки листя),
  • Брокколі – 1 качан,
  • Вода – 1.5 літри,
  • Часник – 3 зубчики,
  • Корінь імбиру, натертий на дрібній тертці – 1 ч. л.
  • Маленький пучок петрушки,
  • Маленький пучок кінзи,
  • Сіль, перець за смаком.

Настав час скинути баласт (фото: pexels.com)

Приготування:

1. Розтопіть олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, щіпку солі і готуйте, поки цибуля не стане прозорою.

2. Цукіні, кейл і броколі наріжте, як зручно, (наприкінці суп пюрюватиметься в блендері). Додайте їх у каструлю разом із водою.

3. Посолити, поперчити і довести суп до кипіння, потім зменшити вогонь до низько-середнього і залишити варитися під закритою кришкою протягом десяти хвилин або поки брокколі не стане м'якою.

4. Вимкніть вогонь і додайте дрібно рубаний часник та імбир. Накрийте кришкою і зачекайте, поки він трохи охолоне. Додайте в суп петрушку та кінзу і потім пропюруйте за допомогою блендера, щоб вийшла гладка, кремова консистенція.

5. Подаючи, можна збризкати соком лимона і додати 1 ч. л. кокосової олії.

Смачного!

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