Чудодейственное средство: нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде

Вспомните, в детстве, когда вы болели, мама кормила вас бульончиком. Было такое? А почему? Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру.
Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, почему же простое домашнее блюдо так полезно при болезни.
Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы:
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Польза говяжьего бульона:
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:
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Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.
Раньше нутрициолог дала рецепт супа, который ускоряет метаболизм осенью.