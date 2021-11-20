Чудодейственное средство: нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде

Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы:

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Цистеин, в отваре, разжижает мокроту и облегчает отхаркивание.

Теплый куриный бульон способствует выработке лейкоцитов, которые укрепляют иммунитет.

Полезные микроэлементы уменьшают отечность слизистой и подавляют работу вирусов.

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Польза говяжьего бульона:

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Защита суставов и противовоспалительные свойства.

Желатин в костной ткани богат аминокислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами, настолько высокими, что иногда удается преодолеть даже такое тяжелое заболевание как сепсис.

Аминокислоты в коллагене успокаивают нервную систему, укрепляют сон.

Улучшение работы ЖКТ.

Замедление процессов старения. Восстановление эластичности кожи.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:

Сахарный диабет.

Проблемы с желчным пузырем.

Заболевания поджелудочной.

Заболевания печени.

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Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.