Чудодійний засіб: нутриціолог розкрила, чим корисний бульйон при застуді

Згадайте, в дитинстві, коли ви хворіли, мама годувала вас бульйончиком. Було таке? А чому? М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру.
Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, чому ж просте домашнє блюдо так корисно при хворобі.
Особливо чудотворними властивостями володіє курячий бульйон з домашньої птиці:
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Користь яловичого бульйону:
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Але не забуваємо і про овочеві бульйони. Вони допомагають в боротьбі з такими захворюваннями, як:
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Часто в бульйон додають лікарські рослини, гострі спеції, які посилюють лікувальну дію і прискорюють одужання.
Раніше нутриціолог дала рецепт супу, який прискорює метаболізм восени.