ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чудодейственный эффект: нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печень

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 10:09
Чудодейственный эффект: нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печень Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Печень - это один из самых важных органов для естественного детокса организма. В нашем теле каждую секунду образуются внутренние токсины, тело также получает токсины из внешней среды. Печени отводится важная задача избавлять организм от бОльшей части этих токсинов.

Широкое распространение заболеваний и проблем с печенью (и вообще ЖКТ) говорит о том, что желчевыделительная система не справляется с той нагрузкой, которая на нее возложена, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Поддерживать работу печени на ежедневной основе рекомендуется всем без исключения. Существуют различные средства для поддержки ее работы. Одно из таких средств - лецитин. Это простое недорогое средство обладает поистине чудодейственным эффектом.

Лецитин - это общий термин для группы фосфолипидов, принимающих активное участие в защите и строительстве клеточных мембран. Лецитин находится в каждой клетке человеческого организма. На него возложены важные обязанности.

Что съесть, чтобы похудеть: диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры

Больше всего лецитина содержится (в процентном соотношении от массы органа):

  • в печени - 65 %,
  • в мозговых клетках - 30 %,
  • в нервных тканях - 17 %.

Как видно, основное место, где лецитин находится в организме - печень. Это самое слабое место абсолютно каждого человека в нашем мире.

Так как печень - это наш основной фильтр, которому приходится несладко из-за современных достижений: гербицидов, пестицидов, химических добавок, токсичной бытовой химии и косметики, плохой экологии, чрезмерно обработанной / жареной пищи, лекарственных препаратов, курения и прочего.

Чудодейственный эффект: нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печеньЛецетина много в яичных желтках (фото: pexels.com)

Без добавок и консервантов: нутрициолог дала простой рецепт домашнего мороженого

Кроме того, печень должна избавлять нас от токсинов, которые образуются внутри нас. Например, при недостатке сна, стрессе, гиподинамии, аутоиммунных заболеваниях и т. д.

Хорошие новости - печень обладает высокой способностью к регенерации и даже при потери 70 % органа уже буквально через несколько недель она восстанавливается на 113 %, т. е. с избытком. Такая высокая способность к регенерации не присуща ни одному другому органу!

Чудодейственный эффект: нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печеньВажно есть продукты, богатые лецитином (фото: pexels.com)

Организму нужен лецитин ежедневно, но при этом он не может самостоятельно синтезировать необходимое количество лецитина.

Где брать лецитин

  • Восполнять запасы можно продуктами, содержащими лецитин: яичный желток, икра, зерна проросшей пшеницы, подсолнечник, орехи, изюм, печень, оливки, сливочное масло.
  • Также можно принимать лецитинсодержащие добавки. Но не стоит принимать соевый лецитин из-за его особенности повышать уровень эстрогена.

В целом, среднесуточная потребность в лецитине у взрослого человека - 10-15 гр, у детей - в два раза меньше.

Раньше нутрициолог рассказала, как правильно мыть ягоды и зелень перед едой, чтобы на них не было паразитов.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ливни и похолодание до +14: где в Украине заметно испортится погода
Ливни и похолодание до +14: где в Украине заметно испортится погода